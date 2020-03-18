Начинается эвакуация граждан Азербайджана из Венгрии

БАКУ/Trend/ - Отправка самолета чартерного рейса Будапешт - Баку, организованного правительством Азербайджана для эвакуации граждан из Венгрии, планируется 18 марта в 20:00 по венгерскому времени.

Как сообщает в среду Trend, эта информация размещена на официальной странице посольства Азербайджана в Венгрии в Facebook.

Отмечается, что в связи с этим с 15 по 31 марта будет осуществлена эвакуация граждан Азербайджана, которые приобрели билеты на рейс Будапешт - Баку компании WizzAir (с соблюдением очередности). Необходимо, чтобы эти лица немедленно (в течение одного часа) отправили на электронную почту посольства budapest@mission.mfa.gov.az копии удостоверения личности и в 16:00 были в аэропорту Будапешта.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)