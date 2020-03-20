В Азербайджане утвержден Порядок формирования, использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

Политика 20 марта 2020 10:25 (UTC+04:00)
В Азербайджане утвержден Порядок формирования, использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден Порядок формирования, использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом и управления ими.

Как сообщает в пятницу Trend, Порядок утвержден указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с формированием, использованием средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом (далее – Фонд) и управления ими.

1.2. Цель Фонда заключается в предотвращении распространения коронавирусной инфекции (далее – коронавирус) в Азербайджанской Республике и обеспечении финансовой поддержки мер, осуществляемых в области борьбы с ней.

1.3. Распорядителем средств Фонда является Кабинет Министров Азербайджанской Республики.

2. Формирование средств Фонда и их использование

2.1. Средства Фонда формируются за счет следующих источников:

2.1.1. средств государственного бюджета Азербайджанской Республики;

2.1.2. добровольных выплат физических и юридических лиц;

2.1.3. не запрещенных законом других источников.

2.2. В целях накопления средств Фонда и использования их по назначению в Государственном казначейском агентстве при Министерстве финансов Азербайджанской Республики открывается специальный казначейский счет.

2.3. Использование средств Фонда осуществляется на основе установленной Кабинетом Министров Азербайджанской Республики сметы доходов и расходов в соответствии с направлениями расходов, предусмотренных в пункте 2.7 настоящего Порядка.

2.4. Деятельность Фонда охватывает период до 31 декабря 2020 года. Данный срок может быть продлен Президентом Азербайджанской Республики.

2.5. По завершении деятельности Фонда неизрасходованные средства, оставшиеся на специальном казначейском счету, направляются на финансирование работы, предусмотренной в подпункте 2.7.1 настоящего Порядка, или возвращаются в государственный бюджет.

2.6. Средства Фонда формируются в азербайджанских манатах и иностранных валютах.

2.7. Средства Фонда используются в следующих направлениях по борьбе с коронавирусом:

2.7.1. вознаграждение работников, занятых в медицинской сфере, и оказание им материальной помощи;

2.7.2. усовершенствование инфраструктуры медицинских учреждений и усиление их материально-технической базы (в том числе приобретение технологических устройств, приборов, оборудования, транспортных средств, товаров и материалов, а также других медицинских принадлежностей);

2.7.3. формирование медицинских учреждений особого режима;

2.7.4. организация и осуществление контроля и мониторингов;

2.7.5. финансирование исследовательских работ в медицинской сфере;

2.7.6. подготовка специалистов в медицинской сфере;

2.7.7. пропагандистская и просветительская работа;

2.7.8. другие меры, осуществляемые в области борьбы с коронавирусом.

2.8. Средства Фонда не могут быть использованы в целях, не предусмотренных настоящим Порядком.

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