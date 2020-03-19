Посольство Швейцарии в Азербайджане приостановило выдачу виз

БАКУ/Trend/ - Посольство Швейцарии в Азербайджане приостановило выдачу шенгенских, в том числе, национальных виз в Швейцарию, до 15 июня по причине угрозы распространения коронавируса.

Об этом сказали в пресс-службе диппредставительства, сообщает в четверг Trend.

Также сообщается, что прием документов для виз до вышеуказанной даты будет осуществляться только в исключительных случаях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)