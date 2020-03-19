Восточное партнерство: цели новой политики после 2020 года

Сегодня Европейская Комиссия и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности представили свое предложение, касающееся долгосрочных политических целей Восточного партнерства на период после 2020 года. Они направлены на расширение торговли, укрепление связей и углубление экономической интеграции с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной, укрепление демократических институтов, верховенства закона, экологической и климатической устойчивости, поддержку цифровой трансформации и содействие созданию справедливых и инклюзивных обществ.

Верховный представитель/Заместитель председателя Европейской Комиссии

Джозеп Боррел сказал: «Сила наших соседей - это сила Европейского Союза; Восточное партнерство остается важнейшим элементом внешней политики ЕС. Наши предложения, в которых отражены наши общие приоритеты и вызовы, будут способствовать дальнейшему укреплению наших шести стран-партнеров. Они по-прежнему будут в первую очередь ориентированы на достижение ощутимых, положительных результатов для всех граждан».

Член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели сказал: «Мы посылаем очень четкий сигнал нашим Восточным странам-партнерам: мы поможем вам построить сильную экономику, обеспечить рост и создать рабочие места за счет привлечения прямых иностранных инвестиций и укрепления связей в ключевых секторах, таких как транспорт, энергетика и окружающая среда. Мы будем тесно сотрудничать для решения сегодняшних проблем по всем направлениям, включая продолжающуюся пандемию COVID-19».

Основываясь на достижениях первых десяти лет партнерства, сегодняшнее предложение описывает, как в свете сегодняшних вызовов ЕС совместно со странами-партнерами будет решать общие задачи и повышать их стойкость в качестве главной цели политики на период после 2020 года. Таким образом, работа между ЕС и партнерами будет продолжена в рамках новых приоритетов политики, направленных на поддержку экологической и цифровой трансформации и создания экономики, которая работает для всех, в частности, расширяет возможности трудоустройства для молодежи и продвигает гендерное равенство.

Партнерство СОЗДАЕТ:

Вместе ради обеспечения устойчивой, надежной и интегрированной экономики

Укрепление экономики, уменьшение неравенства и преобразование Восточных партнеров в страны, где люди хотят созидать свое будущее. Расширяя торговлю и углубляя экономическую интеграцию, инвестируя в людей, малый бизнес и сообщение, используя одновременно возможности экологического и цифрового преобразования, ЕС стремится обеспечить привлекательную деловую среду, которая создает достойные, устойчивые рабочие места и экономические возможности для каждого. Мы будем прежде всего уделять внимание ключевым секторам экономического развития, таким как энергетика, транспорт и окружающая среда, чтобы способствовать ускоренному росту.

Парнерство ЗАЩИЩАЕТ:

Вместе ради создания подотчетных органов власти, обеспечения верховенства закона и безопасности

Надлежащее управление и демократические институты, верховенство закона, успешная антикоррупционная политика, борьба с организованной преступностью, уважение прав человека и обеспечение безопасности, включая поддержку населения, затронутого конфликтом, – основа стабильных и устойчивых государств и обществ. Они также являются важными предпосылками для функционирования рыночной экономики и устойчивого роста.

В частности, верховенство права является ключевым условием эффективного делового климата и важным фактором привлечения прямых иностранных инвестиций. Необходимо обновить договоренности по основам партнерства, лучше оценивать реальные результаты, влияние реформ и их восприятие гражданами.

Партнерство ОЗЕЛЕНЯЕТ:

Вместе в стремлении к устойчивости окружающей среды и климата

Экологические и климатические проблемы требуют неотложных действий со стороны ЕС и стран-партнеров. ЕС поможет странам-партнерам выполнить их национальные обязательства в рамках Парижского соглашения и модернизировать экономику, снизить ее углеродный след. ЕС также будет способствовать увеличению энергоэффективности зданий, развитию возобновляемых источников энергии и модернизации сектора здравоохранения.

Партнерство ОБЪЕДИНЯЕТ:

Вместе ради устойчивой цифровой трансформации

Усиленное цифровое присутствие в странах, соседствующих с ЕС, обеспечит рост и даст импульс устойчивому развитию. ЕС будет продолжать инвестировать в цифровую трансформацию стран-партнеров в соответствии с законодательством ЕС и передовой практикой, а также поддерживать рост инновационных цифровых стартапов в регионе. ЕС будет и впредь поддерживать кибер-безопасность стран-партнеров.

Партнерство СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ:

Вместе ради устойчивого, справедливого и инклюзивного общества

Свободные и честные выборы, прозрачные, ориентированные на граждан и подотчетные органы власти – основа демократии. Активное гражданское общество, независимые средства массовой информации и защита прав граждан - неотъемлемые части жизнеспособных, справедливых, инклюзивных и демократических обществ. Сотрудничество в этих сферах останется важным приоритетом для ЕС.

Cправка

Восточное партнерство, запущенное в 2009 году как совместная политическая инициатива, нацелено на укрепление и углубление отношений между Европейским Союзом, его государствами-членами и его шестью Восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной. Партнерство развивалось в соответствии с заинтересованностью, устремлениями и прогрессом каждой страны-партнера. Это позволило использовать дифференцированный подход, но при этом гибким и инклюзивным способом совместно решать общие и глобальные проблемы и содействовать региональной интеграции. Текущие цели политики были определены в рамках «20 результатов к 2020 году», согласованных в 2017 году.

Цели новой политики стали результатом ряда консультаций о будущем Восточного партнерства, проведенных в 2019 году при широком и всестороннем участии государств-членов, стран-партнеров, организаций гражданского общества, научных и деловых кругов, а также финансовых учреждений. В целом консультации показали, что нынешняя структура политики Восточного партнерства является надежной и приносит ощутимую пользу людям.

Cледующие шаги

Комиссия и Европейская служба внешних связей ожидают, что государства-члены и страны-партнеры одобрят это предложение в связи с проведением в июне 2020 года Саммита Восточного партнерства, в ходе которого будет поручено разработать новый список конкретных результатов, основанных на нынешних «20 результатах к 2020 году».

Дополнительная информация

Совместное заявление: политика в отношении Восточного партнерства после 2020 года: Укрепление стойкости – Восточное партнерство, которое приносит пользу всем

Памятка: политика в отношении Восточного партнерства после 2020 года

Информационный бюллетень: Восточное партнерство после 2020 года

Информационный бюллетень об отношениях между ЕС и Арменией

Информационный бюллетень об отношениях между ЕС и Азербайджаном

Информационный бюллетень об отношениях между ЕС и Беларусью

Информационный бюллетень об отношениях между ЕС и Грузией

Информационный бюллетень об отношениях между ЕС и Молдовой

Информационный бюллетень об отношениях между ЕС и Украиной