Эльшад Мирбашироглу: Распоряжение Президента говорит о систематической и эффективной реакции государства против распространения инфекции

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское государство предпринимает успешные превентивные меры против распространения эпидемии коронавируса.

Об этом Trend сообщил депутат Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, именно благодаря профилактическим мерам, предотвращено широкое распространение эпидемии. Он отметил, что полной государственной поддержкой пользуются наши граждане не только внутри страны, но и за ее пределами. В соответствии с указаниями руководства страны, наши соотечественники, проживающие за рубежом, благополучно эвакуируются на родину. Депутат добавил, что азербайджанский народ и государство демонстрируют солидарность в полном смысле этого слова: «Это очень важный момент. Потому что в таких случаях национальная солидарность играет ключевую роль в национальной безопасности, а национальное единство становится национальной силой. Распоряжение Президента Ильхама Алиева об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией, следует расценить как уникальный пример социальной помощи во всем мире".

Мирбашироглу сказал, что Азербайджанское государство достойно оценив самоотверженность врачей, продемонстрировало системный и эффективный подход против распространения инфекции: «Нужно признать, что высокий уровень социального обеспечения врачей и медицинского персонала в целом необходим для качественного и эффективного осуществления профилактических мероприятий. Распоряжение, подписанное главой государства показало, что он уделил особое внимание этому фактору.

Также не будем забывать, что коронавирус требует коллективной, а не индивидуальной борьбы. Крайне важно, чтобы в этой борьбе правительство сохраняло контроль над всеми процессами и, при необходимости, принимало превентивные меры социальной изоляции. В то время как глобальная пандемия охватила весь мир, правительство Азербайджана еще раз доказало, что стоит рядом со своими гражданами.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса.

Согласно распоряжению, за условия труда в связи с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19 к зарплате работников, трудящихся в государственных медицинских учреждениях, определяется срочная надбавка в 3-5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

Кабинету министров поручено определить круг медработников, к которым будет относиться установленная настоящим распоряжением надбавка, сроки ее выплаты и размер в зависимости от особенностей работы, определить условия оплаты труда привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVİD-19 медработников, трудящихся в частных медучреждениях, и волонтеров, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)