Оппозиция Азербайджана зря упускает шанс начать диалог с властью - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в своем поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз затронул крайне важные вопросы.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Керимли.

По его словам, глава государства в основном говорил о борьбе с бушующей во всем мире пандемией коронавируса.

"Президент призвал народ сплотиться в борьбе с этим бедствием. Мы знаем, что в связи с коронавирусом в стране принимаются все необходимые меры. В своем обращении глава государства рассказал и об этом, а также призвал население к бдительности. Президент не исключил, что в случае необходимости в стране может быть объявлено чрезвычайное положение. Все эти шаги направлены на защиту здоровья населения. Государство использует все возможности для недопущения распространения в стране этого вируса. Данные шаги достойны похвалы", - сказал Таир Керимли.

Депутат также отметил, что в своем обращении Президент говорил и о том, что оппозиция избегает диалога с властью.

"Азербайджанское государство сильно как никогда. Власть предлагает оппозиции диалог. Подавляющее большинство оппозиции склонно к диалогу, однако ПНФА под руководством Али Керимли отказывается. Во-первых, лицо, вступающее в диалог с оппозицией - высокопоставленный представитель Администрации Президента, выступающий с позиции Президента. С другой стороны, на кого надеется Али Керимли, отвергая диалог? Это полный абсурд. Али Керимли не имеет в стране никакого авторитета. Хочу сказать Али Керимли, что у каждого есть прошлое, и оглянувшись, он поймет, что из себя представляет, и тогда не станет отвергать диалог. Призываю оппозицию образумиться и использовать этот шанс, пока не поздно. В результате проводимых в Азербайджане реформ в стране происходят колоссальные перемены. Все мы должны ценить это и поддерживать государство. Если оппозиция хочет, чтобы эти реформы увенчались успехом, она должна пойти на диалог. Считаю, это предложение - отличный шанс для оппозиции", - сказал Таир Керимли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)