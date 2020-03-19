Китай готов продолжать поддерживать и помогать Азербайджану в борьбе с коронавирусом - посол

Политика 19 марта 2020 19:54 (UTC+04:00)
Китай готов продолжать поддерживать и помогать Азербайджану в борьбе с коронавирусом - посол

БАКУ /Trend/ - Китай готов продолжать поддерживать и помогать Азербайджану в борьбе с коронавирусом. Об этом сказала в интервью чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане госпожа Го Минь, сообшает Trend в четверг.

Вопрос: Пожалуйста, кратко расскажите о текущей ситуации эпидемии в Китае.

Ответ: Согласно последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 19-е марта, число общих больных с диагнозом пневмонии нового типа коронавируса в Китае составило 81.246 человек, и в общей сложности 70.548 человек были вылечены и выписаны из больниц. Более 81% больных с подтвержденным диагнозом во всей стране выписано из больниц. Процент выздоровления в городе Ухани - 72,9 %, в других городах провинции Хубэй - 92,7 %, в других провинциях страны вне Хубэя - 97,3 %. Ряд провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, в том числе 16 городов и округов в провинции Хубэй, помимо Ухани, очистили случаи заражения до нуля, и число случаев новых заражений в Ухани сократилось менее, чем до десяти. 10-го марта в Ухане были закрыты все 16 модульных больниц. С 17-го марта отправленные в Хубэй со всей страны медицинские группы начали покидать провинцию. В настоящее время в 21 провинции Китая коэффицент восстановительной силы промышленных предприятий составляет более 80%, а в 11 провинциях данный показатель достигает 90%. Ведущие преприятия ключевых отраслей промышленности, в том числе предприятия с иностранным капиталом, возобновили свою работу и производство. Общественный порядок и экономическая деятельность Китая постепенно возвращаются в нормальное русло. Путем напряженных усилий, ситуация в Китае по профилактике и контролю эпидемии улучшается с каждым днем и были достигнуты поэтапные заметные результаты в борьбе с эпидемией.

2 Вопрос: В Китае достигнуты замечательные результаты по работе профилактики и контроля эпидемии. Показатели продолжают улучшаться. Какие эффективные меры были предприняты Китаем в этом направлении?

Ответ: После вспышки эпидемии китайское правительство с высокой ответственностью за безопасность жизни и здоровья китайского народа и народов всего мира, приняло самые всеобъемлющие, строгие и тщательные меры по профилактике и контролю эпидемии и начало решительную борьбу с ней. В провинции Хубэй, и в особенности, в городе Ухани, наиболее сильно пострадавших от эпидемии, был создан механизм оказания целенаправленной помощи от 19-ти провинций страны 16-ти городам провинции Хубэй. Более 340 медицинских групп в составе 42.600 медицинских работников со всех регионов страны и Народно-Освободительной Армии Китая были отправлены на помощь Ухани, более 7.000 рабочих-строителей, сражаясь днем и ночью, за 10 дней завершили строительство 2 новых больниц экстренной помощи – «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» на более чем 2.600 коек, в кратчайшие сроки в провинции Хубэй было открыто 16 временных больниц в расчете на более чем 20.000 коек, что значительно облегчило запросы пациентов на медицинское обслуживание. Одновременно, помимо «закрытия города» Ухани, мы незамедлительно предприняли жесткие меры по всей стране, такие как продление отпуска празднования Весны, приостановление работы и производства, перенос начала учебного года и карантин людей на дому, стремясь за кратчайшее время обуздать распространение вируса. Факты доказали, что данные меры были необходимы и очень эффективны.

Результаты по борьбе с эпидемией в Китае демонстрируют преимущество социалистического строя с китайской спецификой. Во-первых, это общегосударственная система. 1,4 миллиарда китайцев твердо объединились в борьбе с эпидемией. Была мобилизована мощь всей страны для организации более 340 медицинских групп в составе более 42.600 медицинских работников на экстренную поездку в Ухань и Хубэй, что полностью отражает «дух Китая», «скорость Китая» и «мощь Китая». Во-вторых, это военное преимущество. Под командованием Председателя Центрального Военного Комитета КПК Си Цзиньпин, более 4.000 военных врачей, специалистов и медсестер вышли на передовую.Их фигуры увидели во время строительства 2-х больниц экстренной помощи – «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань», распределения и обеспечения медицинскими материалами Ухани, а также во многих других противоэпидемических операциях. В-третьих, это экономическое преимущество. Китай всего за десять дней завершил строительство 2-х больниц экстренной помощи – «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» и построил 16 модульных больниц в Ухани. Китайское правительство осуществляет политику субсидирования медицинских расходов на лечение зараженных. Медицинские расходы зараженных больных покрываются основной медицинской страховкой, страховкой от тяжелых заболеваний специальной медицинской помощью, а оставшаяся часть расходов берут на себя государственные и местные финансы. Эти меры поддерживаются прочной экономической основой государства. В-четвертых, это научно-технические преимущества. После вспышки эпидемии, китайские ученые за пять дней провели последовательность расположения генов вируса, успешно изолировали вирус и уже выпустили седьмую версию «протокола диагностики и лечения COVID-19». В скором времени ожидается введение некоторых вакцин, разработанных китайской стороной, в клиническое испытание или экстренное использование. Традиционная китайская медицина также эффективно оказана в борьбе с эпидемией. Мы активно реализуем преимущества науки и техники, вводя в эксплуатацию автодегазационные машины с помощью 5G и беспилотные транспортные патрульные средства в больницах, аэропортах, станциях метро и других местах во избежание людских контактов и эффективного прекращение распространения вируса.

3 Вопрос: Нынешняя эпидемия быстро распространяется во многих местах по всему миру. Как вы оцениваете текущую глобальную эпидемическую ситуацию? Что сделано и каковы следующие шаги Китая для укрепления сотрудничества с международным сообществом в ответ на эпидемию?

Ответ: Хотя противоэпидемическая ситуация в Китае постепенно улучшается, и в то же время эпидемия вспыхнула и распространилась во многих странах мира. 11-го марта Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 можно охарактеризовать как «пандемию». Согласно последним статистическим данным ВОЗ, по состоянию на 19-е марта, носители инфекции обнаружены в 159 странах мира, по всему миру зарегистрировано 218.600 подтвержденных случая заболевания и более 8.900 случаев летальных исходов. За пределами Китая зарегистрировано более 137.400 подтвержденных случаев и более 5.600 случаев смерти. Европа постепенно превращается в «эпицентр» эпидемии. Многие страны объявили о чрезвычайном положении и предприняли вынужденные жесткие меры для сокращения людских обменов, такие как закрытие границ, приостановление авиасообщений, проведение социальной изоляции и тд., и это в разной степени влияет на повседневную работу и жизнь людей в разных странах. Под тенью эпидемии на глобальных биржах начался хаос и резко упала цена на нефть, были отложены или отменены международные конференции и спортивные соревнования. И это доказывает, что в эпоху глобализации вирусы не только наносят вред здоровью людей, но и оказывают отрицательное влияние на политику, экономику и другие сферы различных стран. Никакая страна не может заботиться лишь только о себе. Крайне важно и актуально укреплять связи и сотрудничество со всеми странами, объединять усилия в совместной борьбе с эпидемией в защите региональной и глобальной безопасности общественного здравоохранения.

Борьба Китая с эпидемией является важной составляющей частью борьбы по предотвращению и контролю глобальной эпидемии. Усилия и достижения Китая внесли значительный вклад в борьбу всего мира с эпидемией. На последующем этапе Китай готов вносить свой вклад в глобальную борьбу с эпидемиями, продолжая проводить жесткую работу по профилактике и контролю эпидемии в стране.

Во-первых, укреплять контакты и координацию с ВОЗ и международным сообществом. Мы будем продолжать своевременно обмениваться информацией с ВОЗ и международным сообществом в духе открытости, прозрачности и высокой ответственности за безопасность глобального общественного здравоохранения и здоровья людей. Одновременно, китайская сторона будет укреплять координацию и сотрудничество со всеми сторонами, проводить совместную профилактику и контроль на региональном и глобальном уровне в целях предотвращения распространения эпидемии.

Во-вторых, делиться и обмениваться со всеми странами мира опытом по профилактике и контролю эпидемии. В настоящее время Китай выпустил 7 версий «протокола диагностики и лечения COVID-19» и 6 версий «плана профилактики и контроля COVID-19», которые были переведены на многие языки для обмена с другими странами мира. До настоящего времени Китай провел видео-конференции со странами ЕС, АСЕАН, АС, CARICOM, ШОС, островными странами южной части Тихого океана, а также с США, Италией, Азербайджаном, Молдовой, Грузией и другими странами для обмена опытом в области профилактики, контроля и лечения эпидемии. Китай и Южная Корея создали совместный механизм сотрудничества по профилактике и контролю эпидемии и провели свое первое совещание. Мы будем продолжать укреплять различными путями обмены и взаимное обучение с соответствующими странами и международными организациями и совместно повышать эффективность поддерживать безопасность регионального и глобального общественного здравоохранения.

В-третьих, направлять группы медицинских экспертов в нуждающиеся страны и регионы. До настоящего времени Китай направил группы специалистов в такие страны, сильно пострадавшие от эпидемии, как Иран, Ирак, Италия и Пакистан для интенсивной работы по проведению профилактики и контроля эпидемии в этих странах, и завоевал сердечную благодарность и единодушную похвалу от местных правительств и народов. Мы будем продолжать таким образом оказывать поддержку и помощь нуждающимся странам по силе возможности.

В-четвертых, оказывать безвозмездную помощь международному сообществу в виде лекарственных препаратов и других профилактических средств. Правительство Китая пожертвовало ВОЗ денежные средства суммой 20 млн. долларов США, подарило и экспортировало маски, лекарства, защитные одежды и другие противоэпидемические средства и оборудования нуждающимся странам. Местные правительства и общественные организации Китая протянули руку помощи и другим странам. Мы, преодолевая собственные трудности, готовы продолжать оказывать помощь нуждающимся странам по мере наших сил.

В-пятых, укреплять научно-техническое сотрудничество с международным сообществом. Китайская сторона готова проводить научно-техническое сотрудничество с соответствующими странами в отрасли фармацевтики, вакцин, тестов и т.д., делясь «китайской мудростью» и «китайским вариантом» по скорейшей победе над эпидемией по всему миру.

Факты еще раз доказывают, что вирусы являются общим врагом человечества и эпидемия не знает национальных границ. В эпоху глобализации, судьбы всех стран тесно взаимосвязаны, и строительство сообщества единой судьбы человечества является единственно верным направлением развития и прогресса человеческого общества. Используя возможность объединения усилий в борьбе с эпидемией, Китай будет укреплять международную координацию и сотрудничество для защиты общей планеты человечества и совместного строительства глобальной деревни, где все могут разделить радость и беду.

Вопрос: С момента вспышки эпидемии в Китае в начале января этого года, какие меры предприняты Китаем и Азербайджаном в совместной борьбе с эпидемией? В настоящее время в Азербайджане подтверждено 44 случая заражения COVID-19. Как Вы оцениваете противоэпидемические меры, предпринимаемые правительством Азербайджана?

Ответ: В ходе борьбы Китая с эпидемией, правительство и народ Азербайджана, твердо стоя рядом с Китаем, различными путями оказывали свою ценную поддержку. Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев и Министр иностранных дел господин Эльмар Мамедъяров направили в адрес Председателя Китая господина Си Цзиньпин и Члена Госсовета и Министра иностранных дел Китая господина Ван И письма соболезнования и поддержки, в которых высоко оцениваются усилия, предпринимаемые Китаем в борьбе с эпидемией. Местные власти и общественные организации Азербайджана, в том числе Исполнительная власть города Сумгаит, Международный Центр Низами Гянджеви и Фонд Гейдара Алиева оказали щедрую поддержку китайской стороне в виде срочной передачи медицинских масок, перчаток и других необходимых средств. Видеоролик «Поддержим Китай! Поддержим Ухань!», подготовленный Центром Низами Гянджеви, является отражением глубокой дружбы между Азербайджаном и Китаем в трудное время.

В то время, как ситуация в Китае начала улучшаться и,одновременно, усложнилось глобальное эпидемическое состояние, китайская сторона, проводя свою работу по профилактике и контролю эпидемии в стране, активно оказывает посильную помощь Азербайджану в борьбе с эпидемией. В начале марта Министерство иностранных дел Китая и Национальная комиссия здравоохранения Китая совместно организовали многостороннюю видео-конференцию со странами Евразии, включая Азербайджан, обменялись опытом по профилактике и контролю эпидемии и был достигнут положительный эффект. Эксперты Китайского Центра по контролю за заболеваниями и ведущие эпидемиологи Китая подробно ознакомили их с ситуацией эпидемии в Китае и поделились своим опытом экстренной профилактики, контроля и лечения заболеваниями. Китайская сторона также специально организовала двустороннюю видеосвязь с азербайджанскими экспертами для проведения глубокого обмена информацией о мерах профилактики и контроля и планах клинического лечения, что было высоко оценено официальными лицами и экспертами Азербайджана. Помимо этого, китайская сторона намерена передать Азербайджану тесты в определенном количестве и помочь правительству Азербайджана приобрести партию противоэпидемических медицинских средств из Китая. Китай готов продолжать поддерживать и помогать Азербайджану, делиться своим опытом в борьбе с эпидемией и рука об руку работать с Азербайджаном во имя преодоления трудностей.

С момента подтверждения первого случая заражения COVID-19 в Азербайджане, под личным командованием Президента Ильхама Алиева правительство Азербайджана, придерживаясь принципа высокой ответственности за здоровье и безопасность жизни народа, срочно приняло различные меры по строгому предотвращению распространения эпидемии в стране. Немедленно был создан Оперативный Штаб при Кабинете Министров, который призвал все правительственные органы к работе по профилактике и контролю эпидемии. Своевременно публикуется информация об эпидемической ситуации, ведется просветительская работа по предотвращению эпидемии. Помимо этого, приняты всевозможные меры для сведения к минимуму массового скопления и перемещения людей, такие как закрытие пограничных пунктов, приостановление авиасообщений и школьных занятий, перенос или отмена всех массовых мероприятий, закрытие всех кинотеатров, музеев, театров, развлекательных центров и спортивных объектов и тд. Вышеупомянутые меры по профилактике эпидемии в Азербайджане прагматичны и эффективны, благодаря чему эпидемическая ситуация в Азербайджане находится под контролем. Китайская сторона поддерживает и с пониманием относится к этому. Наряду с этим, азербайджанская сторона активно участвует в международном сотрудничестве по борьбе с эпидемией, финансируя ВОЗ и оказывая необходимую помощь Ирану и другим странам, что высоко оценивается китайской стороной. Я уверена, что под твердым командованием и распоряжением Президента Ильхама Алиева, азербайджанская сторона одержит окончательную победу над эпидемией.

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