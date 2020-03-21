На заседании Оперативного штаба при Кабмине обсуждено нынешнее состояние борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В субботу в Кабинете министров состоялось очередное заседание Оперативного штаба, сообщает в субботу Trend.
На заседании была проанализирована текущая ситуация по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, обсуждена работа, которая должна быть проделана в области здравоохранения, предварительные результаты предпринятых ограничений и другие вопросы, были даны поручения по задачам, которые будут осуществлены.
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