Из Венгрии эвакуированы 123 граждан Азербайджана - посол

БАКУ/Trend/ - Из Венгрии чартерным рейсом эвакуированы 123 граждан Азербайджана.

Об этом сказал Trend посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев.

«Азербайджанцев в Венгрии можно разделить на три группы. Первая группа те, которые здесь проживают, у них здесь квартиры, работа и, они не собираются выезжать из страны из-за распространения коронавируса. Вторая группа - студенты. По линии стипендии Hugaricum в Венгрии обучаются более 800 азербайджанских студентов. Третья группа - туристы, бизнесмены, которые прилетели в Будапешт на несколько дней. После того как 15 марта были приостановлены рейсы венгерской авиакомпании Wizzair, мы провели переговоры с МИД нашей страны для организации чартерного рейса. Азербайджан проявил максимум активности и заботу о своих граждан, в результате чего, 18 марта был выполнен чартерный рейс в Будапешт, который доставил 123 граждан Азербайджана в страну, включая 50 студентов. Мы поддерживаем с гражданами Азербайджана в Венгрии постоянную связь, приглашаем всех их встать на консульский учет в посольстве, чтобы облегчить сообщение с ними. В целом ситуация под контролем. У нас действует горячая линия круглосуточно. Мы в любое время готовы помочь нашим гражданам. Это наша работа»,- сказал посол.

Что касается ситуации в Венгрии, Гулиев отметил, что страна ведет успешную борьбу против распространения коронавируса.

«16 марта в Венгрии было объявлено чрезвычайное положение, закрыты все границы. Есть новости о том, что в стране может быть введен комендантский час. В Венгрии на сегодняшний день 112 инфицированных, 117 человек находятся в карантине, семь человек выздоровели и пять человек скончались от вируса. В целом в стране спокойная атмосфера, люди сотрудничают с властями, никакого ажиотажа нет, в магазинах полно продуктов», - заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова)