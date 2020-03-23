Генпрокуратура Азербайджана перечислила средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана присоединилась к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавируса.
Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на пресс-службу структуры.
В поддержку этих мер Генпрокуратура перечислила в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 857 тысяч манатов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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