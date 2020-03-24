Огтай Ширалиев: В результате принятых мер предотвращено распространение коронавируса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В результате поручений Президента Ильхама Алиева и принятых мер было предотвращено распространение пандемии в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом в программе "Hədəf" на канале Азтв сказал министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

Министр сказал, что Азербайджан, не теряя времени, приступил к работе.

"Это была новая болезнь, и ее лабораторные исследования были непростыми. Ночью из братской Турции были доставлены тесты в Азербайджан, а лица с подозрением на заражение прошли тесты и взяты под контроль", - отметил Ширалиев.