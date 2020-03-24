Ибрагим Мамедов: В Азербайджане будет запущено предприятие по производству медицинских масок

БАКУ /Trend/ - К концу марта, примерно через неделю в Азербайджане начнет работать предприятие по производству медицинских масок.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

"Максимальная суточная производственная мощность предприятия составляет 200 тысяч медицинских масок. Количество проданных медицинских масок в Азербайджане за последний месяц составило 200-210 тысяч масок. Таким образом, производство 200 000 медицинских масок в день будет соответствовать спросу. В то же время есть запасы в импорте и на складах", - отметил Мамедов.