Айдын Гусейнов: Цель Азербайджана - выйти из этой трудной ситуации с минимальными потерями

БАКУ/Trend/ - По указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева и под его личным контролем в стране продолжаются фундаментальные упреждающие работы по борьбе с коронавирусом, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Он отметил, что особо следует подчеркнуть создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом и выделение из резервного фонда главы государства первоначально 20 миллионов манатов: «Пожертвование годовой заработной платы Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в вышеназванный Фонд стало очередным проявлением единства государства и народа, и примером для каждого гражданина. Именно поэтому растет число организаций, юридических и физических лиц, совершающих взносы в Фонд».

Гусейнов добавил, что работы, осуществляемые государством, преследуют одну цель - выйти из этой трудной ситуации с минимальными потерями: "Каждый должен знать, что если между правительством и гражданами не будет сплоченности в данном вопросе, то мы будем вынуждены пережить горькие последствия этой болезни. Граждане тоже должны быть ответственными, соблюдать новые правила, особый режим карантина. Национальная солидарность, единство и ответственность позволят победить эту болезнь».

Депутат подчеркнул, что все меры, проводимые в рамках решений руководства страны, направлены на улучшение благосостояния народа и сохранение национальной безопасности.

По словам Гусейнова, в столь трудный момент осуществляются и меры по нивелированию последствий резких колебаний цен на энергетическом рынке и биржах, которые могут негативно повлиять на экономику, макроэкономическую стабильность, субъекты предпринимательства, а также вопросы занятости в Азербайджане.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)