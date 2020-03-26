Новый указ Кабинета министров в области обязательного медицинского страхования
БАКУ/Trend/ - Внесены изменения в последовательность применения обязательного медицинского страхования по административно-территориальным округам страны.
По данным Trend, на основании нового указа Кабинета министров были внесены изменения сроков обязательного медицинского страхования за апрель-июнь в следующих городах: Гянджа и Нафталан, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гедабек, Дашкесан, Самух, Гёйгёль, Гёранбой, Ходжалы, Бейляган, Ходжавенд, Агджабеди, Лачин, Барда, Физули, Агдам, Тертер и Кельбаджар.
Применение обязательного медицинского страхования в вышеуказанных регионах отложены на июль–сентябрь.
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