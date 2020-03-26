Али Асадов: в соответствии с законодательством государством будут приняты все необходимые меры

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ситуация по борьбе с коронавирусом по сравнению с другими в нашей стране хорошая.

Об этом, как передает Trend, заявил премьер-министр Али Асадов 26 марта на очередном заседании оперативного штаба в Кабинете министров.