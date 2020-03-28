Маис Сафарли: Нельзя давить на следствие, поднимая шум вокруг ареста Тофика Ягублы

БАКУ/Trend/ - В то время как весь мир охвачен пандемией коронавируса, раздувание мелкого происшествия внутри страны с участием представителя оппозиции не является обоснованным и адекватным, сообщил Trend председатель партии «Отечество» Маис Сафарли.

Он отметил, что Азербайджан, как и весь мир, на данный момент борется с распространением коронавируса. В контексте текущей нелегкой ситуации в стране политизация обычного правонарушения является намеренной провокацией для того, чтобы посеять панику среди населения.

По словам Сафарли, борьба с угрозой распространения коронавирусной инфекции сплотила все человечество. В связи с этим осуществляются очень серьезные меры во всех странах. В Азербайджане, в частности, под руководством и пристальным контролем главы государства предпринимаются всевозможные меры для предотвращения распространения этой инфекции: создаются соответствующие органы, фонды помощи, закупается и привозится все необходимое оборудование для обеспечения защиты здоровья людей и прочее.

"В то же время преувеличение какого-то незначительного правонарушения с участием лица, по случайности оказавшегося оппозиционером не укладываются ни в какие рамки. Для оценки ситуации есть соответствующие правоохранительные органы. Азербайджан - демократическое и правовое государство и, считаю, что и в данном вопросе будет обеспечено верховенство закона. Нельзя оказывать давление на следствие, поднимая шум. Следствие рассмотрит вопрос, и в случае доказательства вины каких-либо лиц суд вынесет соответствующее решение", - отметил он.

Напомним, что 22 марта около 15:00 на территории Низаминского района автомобиль марки Toyota Corolla под управлением Ягублы Тофика Рашид оглы столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ-2107» под управлением Джабраилова Эльхана Саттар оглы.

По данным министерства внутренних дел, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине Тофика Ягублы, который еще и без основательных причин нанес телесные повреждения Эльхану Джабраилову и его жене Джавахир Джабраиловой, ударив кулаком и винтовочным оружием.

Следственный отдел управления полиции Низаминского районного суда возбудило уголовное дело по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). В соответствии с данной статьей в отношении Тофик Ягублы постановлением суда применена мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по данному уголовному делу.