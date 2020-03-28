Гудрат Гасангулиев: Ягублу потерял контроль над собой по вине политических мошенников

БАКУ/Trend/ - К сожалению, соотечественник, который сражался за территориальную целостность страны, обвиняется в хулиганстве, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Гудрат Гасангулиев.

По его словам, некоторые политические мошенники использовали Тофига Ягублу: "Некоторые политические мошенники умело использовали воинственный характер Тофига Ягублу. Они подстрекали его ввиду его отваги и храбрости. Однако, Ягублу скатился от радикализма к политическому экстремизму".

Он отметил, что Ягублу испытывал сильное нервное напряжение: "Слушая его выступления, я чувствовал, что Ягублу и сам понимал - он повелся на шумиху, однако не может и отказаться от отведенной ему роли. Многим было заметно, что он испытывал сильное нервное напряжение. Поэтому, услышав о его аресте, я вовсе не удивился. Надеюсь, что следствие объективно расследует истинные причины происшествия. Хочу сказать тем, кто придает происшествию политический окрас, что в том, что Ягублу не смог проконтролировать себя, виноваты именно они".

Напомним, что 22 марта около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием двух автомобилей марок Toyota Corolla, управляемого Тофига Рашид оглу Ягублу, и "ВАЗ-2107", управляемого Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

По данным министерства внутренних дел, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине Тофига Ягублу, который еще и без основательных причин нанес телесные повреждения Эльхану Джабраилову и его жене Джавахир Джабраиловой, ударив кулаком и отверткой.

Следственный отдел управления полиции Низаминского района возбудил уголовное дело по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества). В соответствии с данной статьей в отношении Тофиг Ягублу постановлением суда применена мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по данному факту продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)