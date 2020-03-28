Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ/Trend - 28 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы проинформировал главу государства о созданных здесь условиях.

Было отмечено, что временно с завтрашнего дня в этом учреждении будут проходить лечение больные, заразившиеся коронавирусом с тяжелыми симптомами. Клиника рассчитана на 575 коек. В больнице будут работать более 1500 врачей и членов медицинского персонала.

После ознакомления с условиями, созданными в медицинском учреждении "Ени клиника", глава государства встретился с коллективом больницы.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня начинает функционировать одно из крупнейших медицинских учреждений нашей страны, оснащенное современным оборудованием. Коснувшись проводимой работы по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане, глава государства подчеркнул, что ввод в действие данного медицинского учреждения создаст дополнительные возможности в борьбе с пандемией.

Директор медицинского учреждения "Ени клиника" Пярвиз Аббасов и врач Назрин Мустафаева поблагодарили главу государства за созданные условия.

Отметим, что совершенствование системы здравоохранения, модернизация и развитие данной отрасли, укрепление ее материально-технической базы занимают одно из важных мест в государственной политике, осуществляемой в последние годы в стране под руководством Президента Ильхама Алиева. Это еще раз подтверждают создание медицинского учреждения "Ени клиника" и установка здесь новейшего медицинского оборудования.