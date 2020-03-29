Азай Гулиев: Девиз "Мы сильны вместе!" должен стать основным для всех

БАКУ /Trend/ - Девиз "Мы сильны вместе!" должен стать основным для всех.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азай Гулиев.

«Как известно, по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках мер борьбы с коронавирусом был создан Оперативный штаб при Кабинете министров. Следом на борьбу с коронавирусом были выделены 10 миллионов и 20 миллионов манатов. В то же время был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Принятые меры дали положительные результаты, и сегодня ситуация по коронавирусу в Азербайджане находится под полным контролем. Как видно, из-за того, что другие страны не предприняли вовремя необходимых мер, коронавирус стал там широко распространяться», - отметил Гулиев.

Он отметил, что также важную роль в выходе из сложившейся ситуации играет национальная солидарность: "За короткий срок в Фонде поддержки борьбы с коронавирусом было собрано более 90 миллионов манатов. Граждане активно участвуют в сборе средств в Фонд".

Гулиев добавил, что необходимо отметить и роль азербайджанских врачей в борьбе с коронавирусом: "Они проявляют большую самоотверженность в борьбе с этим вирусом. Необходимо сказать и то, что медицинская инфраструктура в Азербайджане обладает необходимыми возможностями для эффективной борьбы с коронавирусом. В Азербайджане постоянно ведутся работы по улучшению медицинской инфраструктуры. С 2004 года по настоящее время построено и капитально отремонтировано более 750 медицинских учреждений".

Также он отметил, что одним из основных способов борьбы с коронавирусом является соблюдение карантина: "На сегодня в нашей стране действует особый карантинный режим. Целью этих мер является защита здоровья граждан, предотвращение распространения вируса. Уверен, что, проявив такую солидарность, мы выйдем из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Девиз "Мы сильны вместе!" должен стать основным для всех".