Шабнам Гасанова: Сегодня девиз "Мы сильны вместе" стал главным призывом для населения Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Собранная за короткий срок Фондом поддержки борьбы с коронавирусом сумма в 90 миллионов манатов свидетельствует о солидарности, сплоченности и высокой ответственности азербайджанского народа в тяжелый для страны и всего мира период.

Об этом Trend сказала политолог Шабнам Гасанова.

Она отметила, что сегодня, взглянув на повестку дня большинства стран, мы уже становимся свидетелями формирования нового мирового порядка, ведя борьбу с невидимым врагом (COVID-19):

"Это испытание как для народа, так и для государства в целом. Но отрадно, что в то время, когда мы наблюдаем нынешнее плачевное состояние других стран, которые несерьезно отнеслись к этому вопросу в начале процесса, эта негативная тенденция миновала Азербайджан. В результате принятия своевременных превентивных мер нам удалось сохранить ситуацию под контролем.

Личный контроль ситуации Президентом Ильхамом Алиевым свидетельствует о том, что глава нашей страны, как всегда в самые трудные дни, ставит защиту здоровья и безопасности населения в приоритет. Девиз "Мы сильны вместе", произнесенный в эти дни главой государства, сегодня стал главным призывом для всего населения. А это говорит о том, что в стране существует тесное Народно-властное объединение. Этот лозунг также вдохновит наш народ встать на ноги после испытательных пробных дней".

По словам политолога, если посмотреть на ситуацию с другой призмы "В каждой беде имеется некая степень блага" и подойти к вопросу с оптимизмом, то в посткоронавирусной эре мы станем свидетелями более современного мирового порядка, который ускорит переход на онлайн-обучение, основанное на более эффективном расходовании времени:

"Если до сих пор мы, народ и страна, успешно выходили из самых сложных политических, экономических и политических ситуаций, то и впредь, демонстрируя солидарность и единство, достойно пройдем и это испытание. Для этого все граждане должны соблюдать самые элементарные правила. Собранная за короткий срок Фондом поддержки борьбы с коронавирусом сумма в 90 миллионов манатов свидетельствует о солидарности, сплоченности и высокой ответственности азербайджанского народа в тяжелый для страны и всего мира период. Придерживаясь этих принципов, мы сможем преодолеть любые трудности".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Гюнель Зейналова)