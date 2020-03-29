Таир Керимли: Самый надежный путь для того, чтобы защитить себя от коронавируса и предотвратить его распространение - это оставаться дома

БАКУ /Trend/ - Самый надежный путь для того, чтобы защитить себя и предотвратить распространение коронавирусной инфекции - это оставаться дома.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.

По его словам, поскольку для лиц старше 65 лет коронавирусная инфекция наиболее опасна, они однозначно должны соблюдать карантин и не выходить из дома.

«В Азербайджане предпринимаются упреждающие меры, но некоторые не соблюдают предписанные правила карантина и выходят из дома, подвергая себя реальной опасности. Люди не соблюдают дистанцию на рынках, в автобусах, что вызывает обеспокоенность. Считаю, что против лиц, нарушающих эти правила, должны предприниматься серьезные меры. Для собственной безопасности, а также безопасности членов своих семей люди должны находиться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Это правило должен соблюдать каждый, необходимо проявить гражданскую солидарность. Государство осуществляет все меры для обеспечения безопасности людей, используя для этого все средства», - сказал Керимли.

Депутат добавил, что благодаря превентивным мерам в Азербайджане ситуация с коронавирусом находится под контролем: "Азербайджанское государство предприняло очень важные упреждающие шаги, результаты которых мы видим. В сравнении с другими странами в Азербайджане процент заражения очень низкий. В стране все усилия мобилизованы на борьбу с вирусом. Азербайджанское государство выделило достаточно средств. Кроме того, в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом пожертвовано уже свыше 91 миллиона манатов».

Керимли добавил, что работа, проводимая государством, непосильный труд врачей, единство и солидарность, ответственность граждан позволят выйти из этого тяжелого испытания с минимальными потерями.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)