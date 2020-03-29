В парламенте Азербайджана прошла первая видеоконференция (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана прошла первая видеоконференция, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

Видеоконференция состоялась между руководством Милли Меджлиса и председателями парламентских комитетов.

По инициативе спикера Милли Меджлиса в парламенте проводится целенаправленная работа в рамках мер против распространения коронавирусной инфекции в стране.

Управление в Милли Меджлисе осуществляется посредством стационарной, мобильной связи или через интернет.

Информационный обмен между руководством парламента и главами комиссий и комитетов, лидерами политических партий-членов и между ответственными лицами Аппарата и Управделами парламента осуществляется по интернету.

На видеоконференции были обсуждены повестка завтрашнего пленарного заседания и текущие вопросы, проведен обширный обмен мнениями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)