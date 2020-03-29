Севиль Микаилова: Солидарность и единство делают нас сильнее в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Можно с уверенностью сказать, что современное здравоохранение Азербайджана отчетливо показало способность решать текущие задачи.

Об этом, как передает Trend, сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

Как заявила депутат, медицинское учреждение "Ени клиника", открытое при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, является самым ярким примером постоянной и неотложной работы по улучшению медицинского обслуживания в нашей стране.

"Это медицинское учреждение, оснащенное новейшими технологиями является одной из ведущих больниц. Тот факт, что новая больница будет в первую очередь обслуживать пациентов с коронавирусом, безусловно, приветствуется в нынешней ситуации и создаст дополнительные возможности в борьбе с этой болезнью", - подчеркнула Севиль Микаилова.

Депутат также отметила, что работы, проводимые в национальной системе здравоохранения с 2004-го года, позволяют снизить масштабы пандемии коронавируса, которая в настоящее время потрясает мир.

"Работа, проделанная Президентом Ильхамом Алиевым по развитию здравоохранения страны и совершенствованию медицинской сферы, очевидна. Если бы инфраструктура здравоохранения не была сформирована на нынешнем уровне, было бы невозможно бороться с пандемией. В эти трудные времена каждый гражданин Азербайджана доверяет своему государству и неустанная работа азербайджанских врачей является их источником надежды. Работники сферы медицины профессионально выполняют свою работу, непрерывно работая день и ночь в борьбе с болезнью. Здоровье и безопасность каждого из нас зависят исключительно благодаря их работе. В свою очередь, высокая оценка их достойной работы главой государства вдохновляет врачей еще больше и придает дополнительный импульс их ответственной деятельности. Азербайджанские врачи бдительно следят за здоровьем наших граждан, но каждый из нас должен в полной мере осознавать свою ответственность и однозначно учитывать все требования государства в борьбе с пандемией. Именно эта солидарность и единство делают нас сильнее в борьбе с коронавирусом. Мы все должны объединиться вокруг общей цели и проявить ответственность, волю и решимость защитить себя и окружающих нас людей. В основе всех наших успехов лежит единство народа и власти, и "Мы сильны вместе!", - заключила Севиль Микаилова.