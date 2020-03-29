Государство, как всегда, и в эти трудные дни заботится и будет заботиться о своих гражданах - Эльшад Мирбашироглу

БАКУ /Trend/ - Государство, как всегда, в эти трудные дни заботится и будет заботиться о своих гражданах. Каждый гражданин Азербайджана должен адекватно воспринимать превентивные меры государства и вносить свой положительный вклад в обеспечение национальной безопасности. Слова Президента Ильхама Алиева «Вместе мы сильны!» чрезвычайно актуальны в этом контексте.

Об этом в воскресенье сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), политолог Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, в основе достигнутых страной успехов лежит единство народа и государства. Большинство населения поддерживает и приветствует политический курс Президента Ильхама Алиева. В этом и заключается основная формула пути к успеху. В ближайшее время, демонстрируя национальную солидарность и единство, мы преодолеем очень сложные проблемы,с честью выйдем из этих испытаний. Власти Азербайджана, в целях предотвращения распространения в стране коронавирусной пандемиии осуществляют действенные превентивные меры.

Политолог добавил, что ситуация в Азербайджане находится под полным контролем, несмотря на то, что вирус ведет к тяжелым последствиям во всем мире.

Мирбашироглу считает, что все это является показателем успешных превентивных мер и национальной солидарности, которую мы проявляем как народ: «Конечно опасность еще не миновала. Граждане должны следовать требованиям действующего особого карантинного режима, не покидать свои дома, не имея на то крайней необходимости. Государство, как всегда, в эти трудные дни заботится и будет заботиться о наших гражданах. Если мы будем солидарны с национальной политикой, то сможем преодолеть самые тяжелые испытания», - сказал Эльшад Мирбашироглу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Садраддин Агджаев)