Сопредседатели МГ ОБСЕ не признают результаты т.н. «выборов» в Нагорном Карабахе (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Сопредседатели МГ ОБСЕ не признают результаты т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении сопредседателей.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли к сведению так называемые «всеобщие выборы» в Нагорном Карабахе, первый тур из которых состоялся 31 марта. В контексте всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта сопредседатели признают роль населения Нагорного Карабаха в определении его будущего в соответствии с принципами и элементами, изложенными в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года.

Вместе с тем сопредседатели отмечают, что ни одна из стран-сопредседателей или любая другая страна не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство»,- говорится в заявлении.

Соответственно, сопредседатели не принимают результаты этих «выборов» как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха и подчеркивают, что результаты никоим образом не предопределяют окончательный статус Нагорного Карабаха или результат продолжающихся переговоров по прочному и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, говорится в документе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.