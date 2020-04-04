Представительство ООН в Азербайджане приветствует меры правительства по борьбе с COVID-19 (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Представительство ООН в Азербайджане приветствует меры правительства по борьбе с COVID-19, выражает готовность оказать помощь в решении проблем, вызванных коронавирусом, передает в субботу Trend со ссылкой на представительство.

Как сообщили в представительстве, правление ООН в Азербайджане поощряет усилия правительства в направлении пресечения распространения COVID-19, и поддерживает его шаги и призывы следованию правилам особого режима карантина. Наряду с этим, особо отмечается помощь правительства Азербайджана ВОЗ в размере пяти миллионов долларов США, как вклад в осуществляемые на глобальном уровне мероприятия.

"Конечно же, основная задача – борьба с пандемией внутри страны. Основные шаги, которые необходимо предпринимать, чтобы защитить себя, наши семьи и страну, - это соблюдать правила гигиены, оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки, а также при высокой температуре и затяжных симптомах, схожих с таковыми гриппа, сообщать об этом по номерам 103/113.

Помогая техническими рекомендациями по здравоохранению, общественному просвещению, продолжению обучения и поддержки социального благосостояния самых уязвимых людей, а также закупая жизненно важное медицинское и другое оборудование, ООН тесно сотрудничает с правительствами и другими партнерами для решения неотложных проблем, вызванных пандемией COVID-19. Помимо этого, ООН ведет с правительствами обсуждения для оценки долгосрочного социально-экономического воздействия пандемии, и приветствует выделение финансовых средств в размере 2,5 миллиарда манатов для снижения социально-экономического влияния COVID-19 на население", - говорится в информации.

Правление ООН в Азербайджане выражает готовность оказать поддержку правительству в направлении раннего установления фактов инфицирования и изоляции зараженных, прослеживания их контактов с другими людьми, а также обеспечения растущей потребности системы здравоохранения.

«Каждый из трудящихся в представительстве ООН в Азербайджане, большинство которых являются гражданами Азербайджана, понимает, что в текущей ситуации от них требуется колоссальная самоотдача. Мы приложим все усилия, чтобы Азербайджан смог достойно преодолеть эти трудные испытания. Вместе мы сильнее, и вместе сможем преодолеть эту проблему», - говорится в информации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)