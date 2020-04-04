Кабинет министров Азербайджана утвердил "План мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана"

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр утвердил "План мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства" и подписал в связи с этим соответствующее распоряжение, сообщает Trend.

В соответствии с утвержденным «Планом мероприятий», исполнительным органам и структурам поручено обеспечить выполнение соответствующих мероприятий в установленные сроки и регулярно информировать Кабинет министров Азербайджана о проделанных работах.

Отметим, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.