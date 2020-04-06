Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже не будет зависеть от импорта медицинских масок и после завершения борьбы с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Сегодня в нашей стране начинается производство медицинских масок. Это очень знаменательное событие, потому что в настоящее время во многих странах мира, в том числе в Азербайджане, наблюдается нехватка медицинских масок, и мы постоянно зависели от импорта в этой сфере.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу после ознакомления с предприятием по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"Но с учетом нынешних условий в короткий срок, в течение всего двух недель, было организовано местное производство. Большая роль здесь принадлежит предпринимательству, в то же время финансовую поддержку оказало и Азербайджанское государство. Таким образом, за короткий срок был создан новый современный производственный участок, что позволит нам в значительной степени обеспечить себя медицинскими масками. Как вам известно, использование масок в борьбе с коронавирусом представляет особое значение. Как я уже отметил, сегодня многие страны мира испытывают проблемы в этой области. В Азербайджане также возник дефицит, в некоторых случаях в аптеках нет медицинских масок. Поэтому данное производство позволит нам обеспечить себя, и Азербайджан уже не будет зависеть от импорта и после завершения борьбы с коронавирусом", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время в Азербайджане сегодня организовано производство дезинфицирующих средств.

"Этот вопрос также был решен в короткий срок. Но наше преимущество заключалось в том, что в стране имеется несколько спиртовых заводов, на которых началось производство дезинфицирующих средств, эти средства уже поступают в продажу. Таким образом, неоднократно отмечалось, что для более эффективного ведения борьбы граждане должны быть более ответственными и уделять внимание личной гигиене. Но для этого нужны средства – медицинские маски и дезинфицирующие средства, которые сегодня уже поставляются на рынок. В настоящее время один из основных вопросов заключается в том, чтобы в аптеках и других торговых точках не было искусственного завышения цен. Потому что нехватка масок уже привела к искусственному завышению цен, а порой маски продавались из-под полы. Этого нельзя допускать ни в коем случае, и соответствующим государственным структурам необходимо применять механизм строжайшего контроля. В случае искусственного завышения цен причастные к этому лица будут строго наказаны, так как в нынешних условиях пандемии такие действия будут восприниматься как предательство", - подчеркнул глава государства.