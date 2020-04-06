Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане все предпринятые до сих пор превентивные меры дали свой эффект

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане все предпринятые до сих пор превентивные меры дали свой эффект.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу после ознакомления с предприятием по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"В результате принятия превентивных мер распространение коронавируса в Азербайджане в настоящее время не приобрело широкого размаха. В развитых странах мира ежедневно умирают сотни людей, система здравоохранения ни одной страны не может полностью организовать лечение больных, которых становится все больше. Это должно послужить уроком и для нас. Поэтому принятие в Азербайджане превентивных мер и осуществление данных действий в соответствии с ситуацией преследуют одну цель: защитить жизнь и здоровье людей и не допустить широкого распространения заболевания в Азербайджане. Все принятые до сих пор меры дали свой эффект. Достаточно сказать, что на сегодняшний день в Азербайджане проведено 45 тысяч тестов. В настоящее время в различных интернет ресурсах указываются число больных, количество смертельных случаев, а также проведенных тестов. Каждый человек может зайти на эти сайты и посмотреть", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан является одной из передовых стран мира, где проведено столько тестов.

"Это позволило нам выявить болезнь, оказать больным оперативные медицинские услуги, а также уберечь себя от большой беды. На сегодняшний день это нам удалось. В то же время принятие оперативных мер и осуществление действий в соответствии с ситуацией показали свой эффект. Новые карантинные правила, вступившие в силу с 5 апреля, преследуют одну цель: не допустить широкого распространения заболевания в Азербайджане. Эту цель преследовали периодически принимаемые до 5 апреля решения и преследуют новые правила. Я неоднократно говорил, что мы продемонстрировали национальное единство, национальное согласие, должны продемонстрировать и ответственность. Но в нынешних условиях с учетом правил, вступивших в силу после 5 апреля, гражданам следует продемонстрировать дисциплину, так как в отношении лиц, нарушивших данные правила, предусмотрены строгие меры, которые уже закреплены. Уверен, что граждане будут полностью соблюдать эти правила, таким образом, болезнь не получит широкого распространения, и мы сможем преодолеть эту ситуацию с малыми потерями", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что сегодня больные коронавирусом проходят лечение более чем в 20 больницах, в том числе в самой современной нашей больнице – «Ени клиника».

"Эта клиника открылась недавно – в конце марта и рассчитана на 575 коек. Если учесть, что клиника сдана досрочно, то возможности приема больных там будут постепенно возрастать – на начальном этапе 100, затем – 300 больных, после чего она начнет функционировать полностью. Также в распоряжение больных, зараженных коронавирусом, были переданы больницы, открытые в начале марта этого года с моим участием в регионах. Самые современные больницы, расположенные в городах Газах, Геранбой и Шамкир, занимаются лечением больных, зараженных коронавирусом. Количество коек в этих трех больницах составляет около 500. Таким образом, всего за месяц были введены в строй отвечающие самым современным стандартам медицинские учреждения более чем на тысячу коек, и там проходят лечение больные, зараженные коронавирусом", - подчеркнул глава государства.