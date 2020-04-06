Президент Ильхам Алиев: Как мы демонстрируем единство и солидарность, точно так же должны проявить ответственность и быть дисциплинированными

БАКУ/Trend/ - Как мы демонстрируем единство и солидарность, точно так же должны проявить ответственность и быть дисциплинированными.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу после ознакомления с предприятием по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"Азербайджанское государство, столкнувшись с серьезной ситуацией, вновь продемонстрировало свою силу. Оно показало, что наша основная задача - защитить народ, государство. Для достижения этого можно предпринимать любые шаги, и мы это делаем. В результате оперативных мер мы не позволили этой беде получить широкий размах в стране. Но наш дальнейший успех отныне во многом будет зависеть от поступков людей. Государство сделало все возможное. Сегодня действуют ужесточенные ограничительные меры. Люди должны быть ответственными, беречь себя, близких, членов семьи. Как мы демонстрируем единство и солидарность, точно так же должны проявить ответственность и быть дисциплинированными", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что коронавирус создал большие проблемы для мировой экономики, это уже отмечают руководители ведущих финансовых структур мира.

"В том числе Международный валютный фонд уже заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет тяжелее кризиса 2008-2009 годов. Что касается Азербайджана, - плюс цены на нефть упали, можно сказать, более чем вдвое, - коронавирус негативно отражается на многих отраслях экономики и сфере услуг, однако, несмотря на это, проблемы людей, работающих в данных сферах, учтены. Созданные моим указанием четыре рабочие группы, можно сказать, в значительной степени завершили свою работу. Мне доложено. На основе указания Кабинет Министров уже утвердил План мероприятий. Первоначально на эти цели планировалось выделить примерно 1 миллиард манатов. Однако впоследствии дополнительные подсчеты показали, что этого недостаточно, и будет выделено по меньшей мере 2,5 миллиарда манатов, чтобы в Азербайджане была обеспечена экономическая стабильность, были решены проблемы, связанные с занятостью, а также чтобы наше макроэкономическое и финансовое положение оставалось стабильным", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.