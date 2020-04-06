Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц

Политика 6 апреля 2020 16:54 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

С полным списком помилованных можно ознакомиться по ссылке.

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