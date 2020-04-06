Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии предприятия по производству медицинских масок, созданного ООО "Бакинская текстильная фабрика" в Сумгайытском химическом промышленном парке, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

После ознакомления с предприятием Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу.

Министр экономики Микаил Джаббаров и руководитель ООО «Бакинская текстильная фабрика» Сакина Бабаева проинформировали главу государства и первую леди о предприятии.

Отметим, что из-за резкого повышения спроса в связи пандемией коронавируса во всех странах наблюдается большой дефицит медицинских принадлежностей и защитных средств, в том числе масок. А страны-производители, наряду с прекращением экспорта масок, остановили также экспорт производственного оборудования и сырья. Вся проводимая в Азербайджане работа по предотвращению распространения коронавируса, постоянно находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева. Глава государства с особым вниманием подходит к вопросу обеспечения здоровья населения. По поручению Президента Ильхама Алиева соответствующие государственные структуры в короткий срок добились поставки в Азербайджан оборудования и сырья для производства масок.

Было отмечено, что предприятие по производству медицинских масок, созданное ООО «Бакинская текстильная фабрика», обеспечено соответствующим местом на территории Сумгайытского химического промышленного парка, ему присвоен статус резидента промышленного парка. Этот статус позволяет предприятию пользоваться льготами, предоставленными промышленным паркам. Производителю посредством Фонда развития предпринимательства Министерства экономики предоставлен льготный кредит в размере 1,2 миллиона манатов. Инвестиционные расходы на создание предприятия составляют 3,9 миллиона манатов. Специальные коробки для упаковки медицинский масок также местного производства. Они изготавливаются на предприятии, являющемся резидентом Балаханского промышленного парка. Для производства медицинских масок в короткий срок из Турции доставлено и установлено современное оборудование. На предприятии создано более 30 новых рабочих мест. Производственный процесс – трехсменный. С использованием сырья, соответствующего международным стандартам İSO, на предприятии на первоначальном этапе ежедневно будет производиться 120 тысяч медицинских масок. После упаковки масок они будут дополнительно стерилизованы с помощью специального оборудования. В ближайшие дни будет запущена еще одна производственная линия, на втором этапе объем производства увеличится вдвое и ежедневное производство достигнет 200-250 тысяч медицинских масок. Продукция предприятия в первую очередь будет направлена на обеспечение потребностей внутреннего рынка.

Затем глава государства и первая леди были проинформированы о производимых в Азербайджане медицинском спирте, дезинфицирующей продукции и защитных средствах.

Отметим также, что емкости различного объема для расфасовки и перевозки спиртовой продукции - местного производства. В настоящее время 6 компаний производят дезинфицирующую продукцию.

Затем была представлена информация о проекте STEAM – Азербайджан.

Отметим, что основная цель данного проекта, применение которого стартовало с начала 2019-2020 учебного года при поддержке Фонда Гейдара Алиева, заключается в расширении способностей учащихся пользоваться современным оборудованием ИКТ в общеобразовательных школах. В рамках проекта в целях использования медицинским персоналом для защиты от коронавируса началось опытное производство масок, напечатанных на принтерах 3D, и различных деталей для многих медицинских приборов и оборудования. В настоящее время производится 150 таких масок в день.

После ознакомления с предприятием глава государства обратился к азербайджанскому народу.

Обращение

Президента Ильхама Алиева

-Сегодня в нашей стране начинается производство медицинских масок. Это очень знаменательное событие, потому что в настоящее время во многих странах мира, в том числе в Азербайджане, наблюдается нехватка медицинских масок, и мы постоянно зависели о импорта в этой сфере. Но с учетом нынешних условий в короткий срок, в течение всего двух недель, было организовано местное производство. Большая роль здесь принадлежит предпринимательству, в то же время финансовую поддержку оказало и Азербайджанское государство. Таким образом, за короткий срок был создан новый современный производственный участок, что позволит нам в значительной степени обеспечить себя медицинскими масками.

Как вам известно, использование масок в борьбе с коронавирусом представляет особое значение. Как я уже отметил, сегодня многие страны мира испытывают проблемы в этой области. В Азербайджане также возник дефицит, в некоторых случаях в аптеках нет медицинских масок. Поэтому данное производство позволит нам обеспечить себя, и Азербайджан уже не будет зависеть от импорта и после завершения борьбы с коронавирусом.

В то же время в Азербайджане сегодня организовано производство дезинфицирующих средств. Этот вопрос также был решен в коротких срок. Но наше преимущество заключалось в том, что в стране имеется несколько спиртовых заводов, на которых началось производство дезинфицирующих средств, эти средства уже поступают в продажу. Таким образом, неоднократно отмечалось, что для более эффективного ведения борьбы граждане должны быть более ответственными и уделять внимание личной гигиене. Но для этого нужны средства – медицинские маски и дезинфицирующие средства, которые сегодня уже поставляются на рынок.

В настоящее время один из основных вопросов заключается в том, чтобы в аптеках и других торговых точках не было искусственного завышения цен. Потому что нехватка масок уже привела к искусственному завышению цен, а порой маски продавались из-под полы. Этого нельзя допускать ни в коем случае, и соответствующим государственным структурам необходимо применять механизм строжайшего контроля. В случае искусственного завышения цен причастные к этому лица будут строго наказаны, так как в нынешних условиях пандемии такие действия будут восприниматься как предательство.

Производство медицинских масок и дезинфицирующих средств еще раз показывает, что созданная в Азербайджане инфраструктура позволяет нам добиться успеха в организации в короткий срок нужных производственных участков. Неслучайно,данное производственное предприятие организовано на территории расположенного в Сумгайыте Химического промышленного парка. Этот парк создан по моей инициативе, здесь уже функционирует много предприятий. Они вносят большой вклад и в нашу ненефтяную экономику. В то же время имеющийся кадровый потенциал, развитие класса предпринимателей, партнерство государственного и частного секторов, постоянная поддержка, как политическая, так и материальная, оказываемая государством частному сектору, предоставление льготных кредитов – все эти факторы привели к новой ситуации, когда мы можем в короткий срок обеспечить производство и поставку на рынок необходимых гражданам средств. Хочу еще раз отметить, что даже в развитых странах сегодня есть дефицит масок. Приобретенное нами новое оборудование – планируется также поставка второй линии данного оборудование - позволяет производить в автоматизированном режиме большой объем, большое количество масок.

Поэтому сегодняшнее мероприятие имеет особое значение. В последние годы я принял участие в открытии сотен, а может и более тысячи промышленных предприятий, но это производство имеет особое значение, так как производимые сегодня в Азербайджане медицинские маски и дезинфицирующие средства будут предохранять наших граждан. А наша основная цель заключается в том, чтобы избежать инфицирования людей, обеспечить их здоровье, и для этого принимаются все меры.

В результате принятия превентивных мер распространение коронавируса в Азербайджане в настоящее время не приобрело широкого размаха. В развитых странах мира ежедневно умирают сотни людей, система здравоохранения ни одной страны не может полностью организовать лечение больных, которых становится все больше. Это должно послужить уроком и для нас. Поэтому принятие в Азербайджане превентивных мер и осуществление данных действий в соответствии с ситуацией преследуют одну цель: защитить жизнь и здоровье людей и не допустить широкого распространения заболевания в Азербайджане. Все принятые до сих пор меры дали свой эффект. Достаточно сказать, что на сегодняшний день в Азербайджане проведено 45 тысяч тестов. В настоящее время в различных интернет ресурсах указываются число больных, количество смертельных случаев, а также проведенных тестов. Каждый человек может зайти на эти сайты и посмотреть. Азербайджан является одной из передовых стран мира, где проведено столько тестов. Это позволило нам выявить болезнь, оказать больным оперативные медицинские услуги, а также уберечь себя от большой беды. На сегодняшний день это нам удалось. В то же время принятие оперативных мер и осуществление действий в соответствии с ситуацией показали свой эффект. Новые карантинные правила, вступившие в силу с 5 апреля, преследуют одну цель: не допустить широкого распространения заболевания в Азербайджане. Эту цель преследовали периодически принимаемые до 5 апреля решения и преследуют новые правила. Я неоднократно говорил, что мы продемонстрировали национальное единство, национальное согласие, должны продемонстрировать и ответственность. Но в нынешних условиях с учетом правил, вступивших в силу после 5 апреля, гражданам следует продемонстрировать дисциплину, так как в отношении лиц, нарушивших данные правила, предусмотрены строгие меры, которые уже закреплены. Уверен, что граждане будут полностью соблюдать эти правила, таким образом, болезнь не получит широкого распространения, и мы сможем преодолеть эту ситуацию с малыми потерями.

Должен также отметить, что сегодня больные коронавирусом проходят лечение более чем в 20 больницах, в том числе в самой современной нашей больнице – «Ени клиника». Эта клиника открылась недавно – в конце марта и рассчитана на 575 коек. Если учесть, что клиника сдана досрочно, то возможности приема больных там будут постепенно возрастать – на начальном этапе 100, затем – 300 больных, после чего она начнет функционировать полностью.

Также в распоряжение больных, зараженных коронавирусом, были переданы больницы, открытые в начале марта этого года с моим участием в регионах. Самые современные больницы, расположенные в городах Газах, Геранбой и Шамкир, занимаются лечением больных, зараженных коронавирусом. Количество коек в этих трех больницах составляет около 500. Таким образом, всего за месяц были введены в строй отвечающие самым современным стандартам медицинские учреждения более чем на тысячу коек, и там проходят лечение больные, зараженные коронавирусом.

Учитывая оперативную деятельность Азербайджанского государства и предпринимателей, хочу также сообщить, что в ближайшее время планируется создание современных больниц в Баку и ряде регионов. Они будут построены на основе новых технологий. Эти технологии позволяют в короткий срок, возможно, даже за три недели, месяц полностью реконструировать больницу - они будут построены на основе принципа технологий сборки – и обеспечить ее необходимым оборудованием. Количество коек в каждой больнице – 200. Создание в короткий срок таких больниц в нашей стране, конечно же, предоставит нам дополнительные возможности в этой борьбе. Один из основных вопросов в этой борьбе – вопрос времени. Чем больше времени мы выиграем, чем в более короткие сроки проделаем работу, тем больше успеха сможем добиться в борьбе с заболеванием. Поэтому фактор времени и, конечно, профессионализм врачей, наши возможности, совокупность всех этих факторов сегодня позволяют Азербайджану преодолевать эту ситуацию все еще с малыми потерями. Однако, конечно, последующее развитие событий покажет, какими будут наши дальнейшие шаги. Во всяком случае, строгий карантинный режим будет действовать до 20-го числа. После этого мы предпримем шаги в соответствии со сложившейся ситуацией.

Должен также отметить, что в результате оперативных шагов по возвращению в Азербайджан граждан нашей страны, проживающих и находящихся за рубежом, были достигнуты большие успехи. На сегодняшний день из зарубежных стран эвакуировано около 15 тысяч граждан Азербайджана, подавляющее большинство их помещено на карантин. В настоящее время на карантине находятся 4500 граждан. Для этого выделены самые приемлемые места. Больше всего людей на карантинном режиме находится в Деревне атлетов. В настоящее время там размещено около 1300 человек. В то же время граждане, находящиеся на карантине, размещаются в Баку и регионах в 4-5-звездочных отелях, зонах отдыха, центрах отдыха некоторых государственных структур. Им предоставляется ежедневное питание, они проходят медицинское обследование. Абсолютное большинство их очень довольно созданными условиями, выражает признательность государству и врачам.

Словом, Азербайджанское государство, столкнувшись с серьезной ситуацией, вновь продемонстрировало свою силу. Оно показало, что наша основная задача - защитить народ, государство. Для достижения этого можно предпринимать любые шаги, и мы это делаем. В результате оперативных мер мы не позволили этой беде получить широкий размах в стране. Но наш дальнейший успех отныне во многом будет зависеть от поступков людей. Государство сделало все возможное. Сегодня действуют ужесточенные ограничительные меры. Люди должны быть ответственными, беречь себя, близких, членов семьи. Как мы демонстрируем единство и солидарность, точно так же должны проявить ответственность и быть дисциплинированными.

Должен также отметить, что коронавирус создал большие проблемы для мировой экономики, это уже отмечают руководители ведущих финансовых структур мира. В том числе Международный валютный фонд уже заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет тяжелее кризиса 2008-2009 годов.

Что касается Азербайджана, - плюс цены на нефть упали, можно сказать, более чем вдвое, - коронавирус негативно отражается на многих отраслях экономики и сфере услуг, однако, несмотря на это, проблемы людей, работающих в данных сферах, учтены. Созданные моим указанием четыре рабочие группы, можно сказать, в значительной степени завершили свою работу. Мне доложено. На основе указания Кабинет Министров уже утвердил План мероприятий. Первоначально на эти цели планировалось выделить примерно 1 миллиард манатов. Однако впоследствии дополнительные подсчеты показали, что этого недостаточно, и будет выделено по меньшей мере 2,5 миллиарда манатов, чтобы в Азербайджане была обеспечена экономическая стабильность, были решены проблемы, связанные с занятостью, а также чтобы наше макроэкономическое и финансовое положение оставалось стабильным.

Если учесть сферы, которые больше всего подверглись воздействию коронавируса, а также людей, занимающихся частным предпринимательством, то больше всего от этой ситуации страдают 600 тысяч человек, так как рабочие места там закрылись. Всем уже известны мой призыв, мое однозначное требование к предпринимателям: ни на какие сокращения в этот период идти нельзя, однако мы должны создать возможности и для предпринимателей, чтобы они не пострадали. Азербайджан будет финансировать 600 тысяч работников, в том числе частных предпринимателей, за счет государства. Государство взяло на себя значительную часть их заработной платы, эти выплаты уже начинаются. В том числе проблемы студентов, объем пособий по безработице – все это учитывается, именно на эти предусмотрены 2,5 миллиарда манатов. Это – огромная цифра. Еще раз хочу сказать, что наши нефтяные доходы сократились, однако здоровье, безопасность, удобство и благосостояние людей для нас превыше всего. Мы еще раз демонстрируем это. Обращаясь ко всем гражданам Азербайджана, хочу еще раз сказать: Будьте ответственными, не нарушайте дисциплины, правил, берегите себя, ваших детей, близких, чтобы мы могли преодолеть эту тяжелую ситуацию с малыми потерями! Вместе мы сила! Спасибо.

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Начало производства в Азербайджане медицинских масок включает целый ряд важных моментов. В первую очередь этот шаг свидетельствует о том, насколько внимательно и чутко Президент Ильхам Алиев относится к вопросу охраны здоровья населения, и подтверждает, что в Азербайджане государство принимает конкретные и последовательные меры в данном направлении. Кроме того, начало функционирования этого предприятия, являясь показателем развития ненефтяного сектора в Азербайджане, одновременно демонстрирует, что работа, осуществляемая в последние годы в области сокращения зависимости от импорта и расширения местного производства с целью обеспечения внутренних потребностей, приобрела последовательный характер.