Адиль Алиев: Азербайджан превращается из импортера в страну-производителя медицинских принадлежностей

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Ильхама Алиева в короткие сроки был решен еще один крайне важный для Азербайджана вопрос.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Адиль Алиев.

Он отметил, что по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране проводятся масштабные реформы в различных направлениях. Естественно, развитие экономики занимает важное место в структуре реформ.

"В отчетах Doing business Всемирного банка Азербайджан занимает место среди стран, где улучшилась бизнес-среда. Но к сожалению, несмотря на принятые превентивные меры широко распространившаяся во всем мире коронавирусная инфекции COVİD-19 не обошла стороной и нашу страну. В настоящее время перед заболеванием бессильны даже сверхдержавы, число инфицированных и летальных исходов вызывают тревогу. Однако, благодаря принятым в Азербайджане по поручению главы государства упреждающим мерам, эпидемия в стране не приобрела широкие масштабы. В результате продуманных согласно текущей ситуации шагов обстановка в стране находится под полным контролем.

В письме, направленном мировым лидерам, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, восхваляя политику Президента Азербайджана, работу, проделанную в направлении ограничения негативного влияния и масштабов коронавирусной пандемии, привел опыт Азербайджана в качестве примера", - сказал Адиль Алиев.

По его словам, ввиду чуткого отношению к вопросу защиты здоровья населения, Президент Ильхам Алиев еще две недели назад дал прямое поручение приступить к производству медицинских масок в стране.

"В связи с вопросом соответствующие госструктуры в короткие сроки выдали кредиты предпринимателям, в результате чего стал возможным ввоз в страну необходимого оборудования и сырья для производства медицинских масок.

Как логическое продолжение дальновидной политики и проведенных экономических реформ, с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Сумгайтском химическом промышленном парке состоялось открытие предприятия по производству масок, созданного ООО "Бакинская текстильная фабрика". Таким образом, проблемы с медицинскими принадлежностями, которые наблюдаются во многих странах мира в связи с коронавирусом, в Азербайджане были решены за короткие сроки.

На новом предприятии, с использованием сырья, соответствующего международным стандартам İSO, на первоначальном этапе ежедневно будет производиться 120 тысяч медицинских масок. В ближайшие дни будет запущена еще одна производственная линия, и ежедневное производство достигнет 200-250 тысяч медицинских масок. Это означает, что теперь Азербайджан из импортера превращается в страну-производителя медицинских принадлежностей. Новое предприятие будет производить как стерильные маски, так и N95, а также другие специальные виды масок. Факт того, что в течение двух недель было создано и введено в эксплуатацию предприятие мощностью 250 тысяч медицинских масок в день, является наглядным примером экономической мощи Азербайджана.

По словам вице-спикера, радует, что производством спирта и других дезинфицирующих веществ, используемых в производстве масок, в настоящее время в стране заняты различные предприятия. Условия, созданные сегодня в Азербайджане позволяют достигнуть успехов в сфере производства медицинских масок и средств дезинфекции.

"Это является закономерным результатом заботы государства о частном секторе, показателем сотрудничества между государственным и частным секторами, шагов, предпринятых государством в направлении развития частного сектора.

Хочу напомнить, что и Сумгайытский химический промышленный парк был создан по инициативе главы государства, и главной задачей было развитие ненефтяного сектора, устранение зависимости внутреннего рынка от импорта, создание условий для развития предпринимательства.

Главная цель государства заключается в защите здоровья населения, чтобы люди не болели, и для этого принимаются все необходимые меры. В то же время и от граждан требуется ответственность, следует уделять особое внимание правилам личной гигиены, защитить себя и своих близких от инфицирования", - добавил Адиль Алиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)