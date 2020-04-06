Арзу Нагиев: Каждый гражданин обязан сдать экзамен в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)

Политика 6 апреля 2020 23:11 (UTC+04:00)
Арзу Нагиев: Каждый гражданин обязан сдать экзамен в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Меры, принятые в Европе в ходе борьбы с распространением коронавируса, показывают, что при снижении контактов на определенное время цепь распространения вируса разбивается. Каждый гражданин обязан сдать экзамен в борьбе с коронавирусом.

Об этом, как сообщает Trend, сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев в прямом эфире передачи "Gündəm" на канале "ARB 24".

Trend представляет запись эфира этой передачи:

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