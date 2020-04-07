В Азербайджане построят 6 модульных больниц для борьбы с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере усиления борьбы с пандемией коронавируса.

Согласно распоряжению, с целью удовлетворения растущей потребности в медицинских предприятиях и оборудовании в рамках принимаемых в стране мер в сфере борьбы с пандемией коронавируса, и эффективной организации лечения больных, зараженных вирусом, для установки шести больниц модульного типа, каждой на 200 коек, из средств, указанных в пункте 1.66 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» министерству финансов выделяются 14,8 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.