Правительство Азербайджана оказывает колоссальную поддержку населению, предпринимая всевозможные меры для борьбы с пандемией - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана оказывает колоссальную поддержку населению, предпринимая всевозможные меры для борьбы с пандемией и ее последствиями, сказал Trend известный российский эксперт Евгений Михайлов.

По словам эксперта, широкомасштабные объемы помощи правительства Азербайджана как населению, так и бизнесу позволят как минимум не ввергнуть большинство граждан в экономическую нужду, а как максимум сохранить стабильность в республике: «Сейчас всем тяжело. Страны самоизолируются, закрываются границы и идёт масштабное переустройство мировой экономики на фоне пандемии коронавируса.

Меры для поддержки населения со стороны правительства Азербайджана, на мой взгляд, колоссальные, однако допускаю, что и они будут усилены. Сейчас не до наращивания экономического роста. Ставка для многих стран - сохранение стабильности государств. Нет сомнений в том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев со своей командой справится с этой задачей в отличие от той же Армении, которая зажата эмбарго и закрытыми границами с теми, с кем еще сохранялось экономическое взаимодействие».

Он считает, что коронавирус пройдёт, но потрясение от его воздействия внесёт свои корректировки во многие региональные военные конфликты и прежде всего в нагорно-карабахский конфликт: «Когда Армении кушать будет нечего - нужно будет договариваться. В этой ситуации Азербайджан в выигрыше. И если сравнивать меры поддержки собственных экономик, то Ереван только голословно всех обвиняет в своих проблемах, а Баку просто их решает и при этом ещё продолжает укреплять свою обороноспособность, заявив о возможной закупке новейших самолетов российского производства.

"И это, отмечу, - на фоне мирового экономического спада и пандемии коронавируса. И это не блеф, как зачастую случается в Армении. А значит руководство Азербайджана уверено в своих силах и мерах, предпринимаемых для поддержки экономики", - подытожил эксперт.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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