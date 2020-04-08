Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Госагентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственном агентстве по регулированию ядерной и радиологической деятельности министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджанкой Республики".

Как сообщает в среду Trend, указом внесены изменения в обязанности агентства.

Согласно изменениям, Агентство наделяется полномочиями составлять строительные нормы и правила по ядерным вопросам и радиологической безопасности, а также инструкции, методические и другие документы, в то же время структура будет принимать участие в разработке государственных стандартов в данной сфере, правил охраны труда.

Помимо этого, Агентство будет вести работу по обеспечению радиационной безопасности на предприятиях и организациях, деятельность которых связана с использованием радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения, а также на территориях, где ведется радиационный контроль. Также Агентство будет в установленном законодательстве порядке оценивать эффективность вышеуказанных работ (в отношении предпринимателей с учетом требований закона Азербайджана "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей").

В рамках своих полномочий в период чрезвычайного положения Агентство в установленном законом Азербайджана "О чрезвычайном положении" порядке будет принимать решение о полной или частичной приостановке деятельности организаций и предприятий, производящих и использующих радиоактивную продукцию на территории, где объявлено чрезвычайное положение.