Ибрагим Мамедов: Режим карантина может быть продлен, а требования - ужесточены

БАКУ/Trend/ - С учетом развития событий в Азербайджане возможен пересмотр вопроса о продлении срока особого режима карантина.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в стране режим карантина может быть продлен, а требования - ужесточены.

"Согласно информации, требования особого режима карантина многими не соблюдаются. Сегодняшняя статистика показывает, что встречаются случаи продажи поддельных удостоверений, разрешений. Если условия данного режима будут соблюдаться, и это поспособствует позитивной статистике, то он не будет продлен. Однако сегодняшние данные показывают, что требования могут быть ужесточены. Это решение дается нам крайне тяжело", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)