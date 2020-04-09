Эльман Рустамов избран членом правления Центрального банка Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Эльман Рустамов избран членом правления Центрального банка Азербайджана, сообщает в четверг Trend.
Обсуждения в связи с этим прошли на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.
Эльман Рустамов выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное доверие: «Испытываю чувство гордости от участия в масштабных созидательных работах, проводимых в стране в последние 17 лет. За оказанное мне доверие выражаю признательность главе государства и каждому из вас».
(Текст: Кямаля Сеидова)
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