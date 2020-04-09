БАКУ/Trend/ - Эльман Рустамов избран членом правления Центрального банка Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Обсуждения в связи с этим прошли на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.

Эльман Рустамов выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное доверие: «Испытываю чувство гордости от участия в масштабных созидательных работах, проводимых в стране в последние 17 лет. За оказанное мне доверие выражаю признательность главе государства и каждому из вас».

(Текст: Кямаля Сеидова)