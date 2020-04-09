Сахиба Гафарова: Все меры в связи с коронавирусом под контролем главы государства

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев предпринял еще один гуманный шаг, помиловав 176 заключенных старше 65 лет.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала спикер Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, это распоряжение о помиловании показало, что наряду с тем, что в основе государственной политики стоят интересы населения, для государства важна жизнь каждого жителя страны, независимо от его статуса.

Спикер добавила, что все меры, предпринимаемые в связи с коронавирусом, находятся под контролем главы государства.

Также на заседании депутаты, стоя, поприветствовали всех, кто участвует в борьбе с коронавирусом, в том числе, врачей, сотрудников полиции, военнослужащих и других.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)