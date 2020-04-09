БАКУ /Trend/ - Пленарные сессии и заседания комитетов Милли Меджлиса Азербайджана будут проводиться путем видеоконференции, сообщает в четверг Trend.

Вопрос об этом отражен в дополнении, предлагаемом во Внутренний устав Милли Меджлиса.

В дополнении говорится: «В связи с применением карантинного режима, санитарно-эпидемиологическими и подобными мерами на основании просьб 42 депутатов парламента председатель Милли Меджлиса принимает распоряжение о проведении в определенный период заседаний Милли Меджлиса, а также заседаний комитетов и комиссий Милли Меджлиса по системе видеоконференции в реальном времени. Регистрация и голосование на заседаниях, проводимых путем видеоконференции, осуществляется посредством электронных подписей депутатов».

Закон войдет в силу до 30 декабря 2020 года.

Предложение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)