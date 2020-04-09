Сиявуш Новрузов: В Азербайджане 2019 год ознаменовался глубокими реформами

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 2019 год ознаменовался глубокими реформами под руководством Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

По его словам, причиной того, что 2019 стал успешным для Азербайджана, являются проведенные в стране важные реформы, в основном, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым структурные и кадровые реформы.

"Эти реформы дали мощный импульс развитию экономики, в результате чего вырос ВВП Азербайджана. Факт того, что страна является привлекательной с точки зрения вложения инвестиций, обеспечение прозрачности в этой сфере также отразилось в отчетах международных организаций", - сказал Сиявуш Новрузов.

Председатель комитета подчеркнул, что в прошлом году Азербайджан добился значительных успехов на международной арене.

"Выступление Президента Ильхама Алиева в Валдайском клубе, Ашгабаде, Давосе, Мюнхене, разоблачение Армении с таких высоких трибун, а также то, что глава государства весомыми аргументами и фактами вновь доказал - Нагорный Карабах историческая земля Азербайджана, переход председательства в Движении неприсоединения к Азербайджану - важные успехи страны", - сказал Сиявуш Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)