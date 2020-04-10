Открытие посольства Армении в Тель-Авиве негативно скажется на региональной безопасности

БАКУ /Trend/ - В последнее время заметно возросло число усилий, прилагаемых Арменией, для укрепления отношений с Израилем. Согласно прошлогоднему решению правительства Армении, в первой половине 2020 года планируется открытие дипломатического представительства в городе Тель-Авив. Несомненно, Иран не будет приветствовать политику сближения Армении с Израилем.

Как сообщил Trend экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин, открытие посольства в Тель-Авиве не пойдет на пользу безопасности региона в будущем. «Поэтому, Ирану следует деликатно выразить свое отношение к открытию посольства Армении в Тель-Авиве и тщательно оценивать возможное негативное влияние этого события в регионе», - сказал Мохсун Пакайин.

Отметим, что Армения поддерживает с Ираном обширные торгово экономические связи. Об этом красноречиво говорит тот факт, что по трубопроводу Тебриз-Мегри ежегодно экспортируется 2,5 миллиарда кубометров природного газа.

Иранский политолог Таваккюл Лютфи сообщил Trend, что открытие армянского посольства в Тель-Авиве может создать проблемы в отношениях Армении как с Ираном, так и арабскими странами. «Прозападную политику Армении можно оценить и как фактор, тревожащий Россию. Если Армения продолжит развивать связи с США и Израилем, в отношениях с Россией возникнет ряд проблем», - отметил Лютфи.

Политическая и экономическая ситуация в Армении такова, что до сих пор она максимально использовала отношения с Ираном. По мнению ряда экспертов, если Армения лишится поддержки Ирана, а также помощи армян мира доставляемой через эту страну, то Армения может столкнуться с крупными экономическими и социальными проблемами. Если Иран пересмотрит отношения с Арменией и внесет коррективы, то Армению ждет глубокий кризис.

По словам же иранского эксперта Ильяса Вахиди, Никол Пашинян, открытием посольства в Тель-Авиве, желает утвердиться в качестве политика способного управлять Арменией и ее внешней политикой. «Пашинян, не имея никакого опыта управления страной пришел к власти с популистскими заявлениями. Он по сей день не смог доказать, что достоин управлять Арменией, которая долгие годы сталкивается с неимоверными трудностями. Это ставит ставит под сомнение легитимность его власти. Видимо он думает, что, укрепив отношения с Израилем, продемонстрирует успешность, по меньшей мере в дипломатии. Но это, безусловно, нанесет ущерб отношениям с Ираном», - сказал Trend Вахиди.

Отметим, что 15 марта спецпомощник по международным вопросам главы парламента Ирана Хосейн Амирабдуллахиан подверг Армению жесткой критике. По его словам, намерение Армении открыть в Тель-Авиве дипломатическое представительство вызывает удивление, и этот шаг негативно скажется на безопасности в регионе. В заключение, иранский дипломат выразил надежду, что Армения изменит свое решение ( пр. ред.: о посольстве в Тель-Авиве).

Получается, Иран осознает двуличную и лицемерную политику армянского государства, с которым традиционно поддерживает стратегические взаимоотношения. Геополитические реалии и политическая история говорят о том, что отношения и Ираном всегда представляли для официального Еревана стратегическую значимость, ввиду ее изоляции вследствие агрессивной политики и географического положения в регионе. Поэтому помощь Ирана имеет важное значение с точки зрения существования Армении как государства. Отношения между двумя странами с обретения независимости развивались по восходящей линии именно благодаря политике добрососедства Ирана. Армения же получает от этих отношений, охватывающих многочисленные сферы,(в том числе в торговле, энергетика и др.) огромную выгоду. Процесс продолжается поныне.

С географической точки зрения соседство с Ираном - “счастливый билет” для Армении. Ведь ее самый влиятельный покровитель Россия не граничит с ней напрямую. Отношения с Турцией и Азербайджаном испорчены ввиду оккупации Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов. Связи Армении с Грузией также слабы. То есть отдаляясь от Ирана Армения ставит себя в трудное положение.

Конечно, о непосредственной реакции России говорить пока трудно. Однако очевидно, что Москва не захочет, чтобы Ереван, покинув ее зону влияния, сближался с Израилем и США.



По словам главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, открытие посольства - это вклад в дело расширения двусторонних связей и защиты интересов Армении в регионе.



Как видно, Армения, оккупировавшая 20 процентов территории Азербайджана и осуществившая на этих землях этническую чистку, нацелена на то, что открытие посольства в Израиле, послужит развитию отношений с этой страной и сбалансирует политическое и экономическое превосходство Азербайджана в регионе Южного Кавказа. Одним словом, этот шаг Пашиняна в краткосрочной перспективе вызовет одобрение политической элиты Армении, а в долгосрочной - приведет к стратегической изоляции Армении.



Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльман Насиров считает, что во внешней политике страны-агрессора Армении царит неопределенность. Он сообщил, что в международной политике государство с синдромом неопределенности рано или поздно поставит себя в тупик, и это лишь вопрос времени. "В Армении явно прослеживаются все признаки такой ситуации. Поэтому правительство Пашиняна в растерянности пытается маневрировать, отворачиваясь от старых «друзей», бросается на поиски новых «покровителей». В этой связи примечательно, как Армения в последнее время бросает на Израиль “взгляды полные любви”. Так, руководство Армении рьяно старается привнести некоторое тепло в традиционно холодные взаимоотношения с Израилем», - сказал Эльман Насиров.



Политический эксперт Бахруз Гулиев отметил, что иранская сторона никогда не простит Армении ее вероломство. "Если Армения продолжит прилагать усилия для открытия посольства в Тель-Авиве, то получит мощный удар как политического, так и экономического характера. Пока что Армению лишь предупредили. В противном случае Иран жестко накажет Армению», - сказал Гулиев.



По словам главного консультанта департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолога Ильяса Гусейнова, принимая во внимание помощь Ирана Армении, региональные проекты между двумя странами, в том числе экономические и политические, желание Армении сблизиться с Израилем восприниматься как очередное доказательство того, как легко она жертвует друзьями во имя своих интересов.



Таким образом, намерение Армении укрепить связи с Израилем, то есть государством имеющим серьезные политические противоречия с ее “жизненно важным” соседом, безусловно говорит о циничном политическом лицемерии. Очевидно, и со стратегическим партнером - Ираном отношения сохранить, и вдобавок, в качестве независимого игрока, с Израилем их широко развить, у Армении не получится.