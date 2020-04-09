Самед Сеидов: 2019 год запомнился большими внешнеполитическими успехами Азербайджана

БАКУ/Trend/ - 2019 год запомнился большими внешнеполитическими успехами Азербайджана. В целом, прошлый год ознаменовался успехами во всех сферах Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По его словам, никто не знал, что возникнет пандемия коронавируса, и в международных связях будут наблюдаться некоторые трудности.

"Однако, несмотря на это, Азербайджан продолжает свою деятельность на международном уровне, и позиция государства на мировой арене сильна", - сказал Сеидов.

Депутат также затронул распоряжение о помиловании, подписанное Президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил, что этот документ является составной частью гуманной политики главы государства.

"Президент Ильхама Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева проводят социальную политику, основанную на высоких принципах гуманизма. И мы должны сделать все возможное, чтобы люди и дальше были довольны", - сказал Самед Сеидов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)