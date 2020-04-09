Депутат Севиль Микаилова оказала продовольственную помощь малообеспеченным семьям и одиноким лицам (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиль Микаилова, избранная от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа, оказала продовольственную помощь 60 малоимущим семьям, а также одиноким лицам.

Как сообщает в четверг Trend, помощь была доставлена семьям и одиноким лицам помощниками депутата.

В то же время, избирателям были даны рекомендации просветительского характера по поводу особого карантинного режима, введенного на территории страны решением Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с угрозой коронавируса .

Отметим, что с целью сдерживания распространения инфекции, контроля над соблюдением требований особого карантинного режима в целом создана 101 группа в составе сотрудников аппарата ИВ Хачмазского района, представительств административно-территориальных округов и муниципалитетов.

В рамках мероприятий в связи с коронавирусом ИВ Хачмазского района регулярно оказывала помощь жителям. Сотрудники ИВ района перечисли часть месячной зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. К этой инициативе примкнули предприниматели, действующие в районе.

Напомним, что ранее, поддержав призыв Президента Ильхама Алиева, Агентство международной информации (АМИ) Trend и новостной портал Day.az перевели в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом по 50 тысяч манатов.

Помимо этого, депутат Севиль Микаилова пожертвовала в Фонд часть своей месячной заработной платы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)