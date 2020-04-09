ПА ОБСЕ: Проведенные в оккупированном Нагорном Карабахе т.н. "выборы" были нелегитимными

БАКУ/Trend/ - Так называемые "выборы", проведенные в оккупированном Нагорном Карабахе, и непризнанные на международном уровне, были нелегитимными, и могут усилить угрозу жизни населения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказали члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели отметил, что руководство структуры поддерживает призывы генсека ООН Антониу Гутерриша о прекращении огня во всем мире.

Он подчеркнул, что в период, когда страны пытаются пресечь пандемию коронавируса, в регионе ОБСЕ все еще бушуют конфликты.

«В период, когда весь мир ведет ожесточенную борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, вооруженные конфликты могут создать сложности вышеуказанным усилиям. На территории стран ОБСЕ имеется ряд конфликтов. Я призываю все стороны отозваться на призывы ООН о прекращении огня, чтобы воссоединить наши усилия в борьбе с COVID-19», - сказал Церетели.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)