Принятие на вооружение ВВС Азербайджана Су-35 и МиГ-35 позволит многократно усилить преимущество страны в воздухе

БАКУ/Trend/ - Визит представителей ВВС Азербайджана на российские предприятия по производству боевых самолетов служит наглядным примером высокого уровня военно-технического сотрудничества между двумя странами. Проведенные в ВВС нашей страны широкомасштабные реформы послужили тому, что Азербайджан завоевал большое преимущество над Арменией в области военной авиации, в частности, с точки зрения боевых возможностей в воздушных операциях.

Об этом в четверг сказал Trend долгое время прослуживший в ВВС Азербайджана полковник-лейтенант запаса Ровшан Гашимов.

По его словам, проводимые переговоры о поставках Азербайджану самолетов Су-35 и МиГ-35, наверняка, позволят в ближайшее время еще более усилить мощь ВВС страны.

«Чтобы более наглядно представить эту картину, хотел бы уделить внимание летно-техническим характеристикам и боевым возможностям этих самолетов. Преимущество этих многофункциональных и высокоманевренных боевых самолетов заключается в том, что они относятся к поколению 4++. Возможности боевых истребителей других поколений были расширены лишь за счет модернизации. Кроме того, эти самолеты могут летать на максимально большие расстояния: Су-35 - на 4500 км, МиГ-35 - на 3500 км.

Оба самолета, обладающие открытой архитектурой, оснащены радиолокационными станциями нового типа для обнаружения целей и цифровыми оборонными комплексами из радиоэлектронных средств, играющих важную роль при ведении локальной войны. Это позволяет самолетам использовать все современные типы авиационного вооружения", - подчеркнул Гашимов.

Полковник-лейтенант запаса сообщил, что Су-35, обладающий самыми последними технологиями, использует ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, скорость которых превышает скорость звука, может уничтожать цели на расстоянии до 300 км. На самолетах Су-35 имеется 12, а на МиГ-35 9 точек подвески для размещения авиационных средств поражения. Они способны наносить эффективные удары по наземным и надводным целям из высокоточного оружия, не входя в зону поражения средств ПВО противника.

"Су-35 можно вооружить ракетами класса «воздух-воздух» Р-73, Р-77, Р-27, ракетами класса «воздух-земля» X-25, X-29, X-38, противокорабельными ракетами X-31, X-35, X-59 и корректируемыми бомбами КАБ-500КР, КАБ-1500КР, самолеты МиГ-35 - ракетами класса «воздух-воздух» Р-73, Р-77, Р-27, ракетами класса «воздух-земля» X-25, X-29, X-38, противокорабельными ракетами X-31 и корректируемыми бомбами КАБ-500Л, КАБ-500КР. Су-35 и МиГ-35 способны одновременно выявлять, отслеживать и уничтожать сразу несколько воздушных целей.

Включение современных боевых истребителей Су-35 и МиГ-35 в арсенал ВВС Азербайджана многократно увеличит поддержку наших войск с воздуха и позволит уничтожать наземные военные и стратегические объекты противника", - сказал Гашимов.