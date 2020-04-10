Евгений Михайлов : Антироссийская истерия в Армении ведет к разрыву отношений с Россией

БАКУ /Trend/ - Антироссийская истерия в Армении, разжигание межнациональной розни, отражающие сущность армянской политики, с приходом нынешнего руководства еще больше усугубились.

Наглядным подтверждением тому является притеснение российского бизнеса в Армении, массовое недовольство СМИ, связанное с нахождением российской военной базы в Гюмри, разглагольствования различных пластов армянского общества в социальных сетях и прочие факторы политического толка, в том числе репрессии в отношении ставленников Москвы в органах власти, возбуждение уголовного дела в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и тому подобное. Неизменным фактом со времен саргсяновского режима остались популистские заявления армянских властей в адрес Москвы, которые частенько озвучиваются на уровне горе-политиков и чиновников, с молчаливого благословения руководства Армении.

Но, Армения продолжает удивлять.

Накануне, одно из российских изданий написало о том, что в Армении вновь активизировались нападки на российскую военную базу, и звучат обвинения в адрес России - якобы источника распространения коронавируса в мире.

Известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, комментируя данный факт для Trend, назвал обвинения армянской стороны в адрес России полнейшим абсурдом.

«Обвинения России в возможном заносе коронавируса - через СМИ - это жалкая попытка руководства Армении оправдаться за собственные грехи, за которые придется в итоге ответить.Неслучайно Иран напрягся от массового заражения, так как Армения одна из немногих стран, с которой у Тегерана полномасштабное сотрудничество.

Что касается антироссийских настроений в Армении, то это - скорее всего, не всплеск, а продолжающаяся с негласного одобрения правительства Армении деструктивная информационная повестка, направленная на разрыв отношений с Москвой. Вполне вероятно, что премьер Никол Пашинян не знает, что ему делать. Западные партнеры заняты собственными проблемами на фоне пандемии, с Россией вроде бы до конца ещё не рассорился, но милая улыбка на лице не вызывает иллюзий. Соответственно Еревану просто необходимо кого-то обвинять в своих ошибках и в нашем случае - это Россия. Мы же знаем, как соросовские ставленники с самого начала стали дискредитировать присутствие российских военных в Армении. Запертая со всех сторон республика не может справиться с будущими постпандемийными волнениями. И на этом фоне продолжает упрекать и обвинять своих единственных гарантов. Ну не бред ли, спросите вы? Бред, но иного не стоит ожидать от нынешней власти в Ереване. Наломав дров изначально, когда была устроена серия скандалов в отношениях с Москвой, Пашинян должен признать свои ошибки и покаяться, но ему даже при желании этого не позволят.

На чьи деньги пришёл - будет сразу задан вопрос? И ответ очевиден. Западные партнеры, которым сейчас не до Пашиняна, и до народа Армении спокойно могут забыть про свои вливания и отказаться от дальнейшей поддержки режима, оставив Ереван один на один с соседями, с которыми никак не договориться на своих условиях.

И при этом уже средства, выданные ранее на переворот, никто не простит, а потребуют в виде лояльности.

Скользкая ситуация как в пословице "Как рыбку съесть и не подавиться"- сказал российский телеведущий, добавив, что наличие американских биолабораторий, на территории Армении, куда не были допущены российские специалисты, вызывает всё больше вопросов у мирового сообщества, и над этим серьезно должны задуматься в Ереване, прежде чем распускать в СМИ необоснованные слухи абсурдного толка, о якобы причастности России к распространению опасного вируса в Армении.

Впрочем, России не привыкать, в Ереване давно повадились валить все, что называется «с больной головы на здоровую»…

Автор: Матанат Насибова

Твиттер: @MatanatNasibova