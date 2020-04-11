Афет Гасанова: Азербайджан внес свой вклад в развитие международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Саммит Тюркского совета, как первой международной организации в мировом масштабе, посвященный пандемии COVID-19, посредством видеоконференции,инициированный Президентом Азербайджана, Председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхамом Алиевым является еще одним вкладом Азербайджана в обеспечение региональной безопасности.

Об этом сказала Trend депутат Афет Гасанова.

«В столь сложное время, эта инициатива Президента Ильхама Алиева показывает, что Азербайджан заботится не только о своей безопасности, но и о безопасности региона и всего мира. Азербайджан всегда вносил значительный вклад в развитие международного сотрудничества, проводил межкультурные диалоги, глобальные форумы и другие важные мероприятия, и именно сейчас когда есть большая потребность в международном сотрудничестве и диалоге в борьбе с коронавирусом. Азербайджан вновь зарекомендовал себя как надежный партнер. Глава государства сообщил о проделанной в нашей стране работе по борьбе с пандемией подчеркнув важность объединения усилий в борьбе с пандемией.

Другие главы государств, поддержавшие инициативу Президента Ильхама Алиева, также рассказали о работе, проделанной в их странах в направлении борьбы с вирусом. Считаю, что этот обмен мнениями повысит эффективность борьбы с коронавирусом",- отметила депутат.

Гасанова добавила, что участие генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреисуса в саммите ясно показывает, насколько важна эта инициатива.

"Тедрос Гебреисус выразил признательность Азербайджану за поддержку на международном уровне в борьбе с вирусом. Саммит лидеров Тюркского совета является примером приграничного сотрудничества, необходимого для борьбы с коронавирусом",-добавила она.

Депутат подчеркнула, что Азербайджан, являясь надежным транзитно-логистическим центром между Турцией и Центральной Азией, играет важную роль в перевозке необходимых грузов между странами в период пандемии.

"Даже в период пандемии наблюдался рост объемов грузов, перевозимых через Азербайджан в тюркоязычные страны, и в той ситуации Азербайджан еще больше укрепил свой статус надежного партнера",-сказала парламентарий.