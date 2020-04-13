Подразделения ПВО Азербайджана приступили к тренировкам (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) приступили к тренировкам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит», совершив марш, отработали вопросы смены, оборудования и маскировки стартовых позиций в соответствии с нормативами.

Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)