Подразделения ПВО Азербайджана приступили к тренировкам (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) приступили к тренировкам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит», совершив марш, отработали вопросы смены, оборудования и маскировки стартовых позиций в соответствии с нормативами.
Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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